Celsea-PSG y Madrid-Chelsea a la caza de la final

Este 15 de abril se completó la vuelta de los cuartos de final, con partidos en el mítico Anfield, la sede del Liverpool, y en el Signal Iduna Park, la casa del Borussia Dortmund, con choques que dejaron las eliminatorias tal cual estaban después de la ida.En realidad no hubo sorpresas en los partidos de vuelta, porque todos los que se impusieron en la ida, lograron pasar de ronda, aunque solo el City consiguió imponerse a su rival de turno, el Borussia Dortmund por 1-2. El Madrid igualó sin goles con el Liverpool, y un día antes, Bayern Múnich y Oporto vencieron con marcadores de 0-1 a PSG y Chelsea, pero los resultados no les alcanzaron para avanzar.En busca de su primer títuloEl Manchester City y el PSG nunca ganaron una Champions. El primero solo ha llegado a semifinales, sin poder ir más allá. Y el segundo ya sabe lo que es jugar un partido por el título, lo hizo en 2020, pero se tropezó con un torpedo llamado Bayern Múnich, que no creyó en su glamorosa plantilla y le impidió alzar La Orejona, como llaman al trofeo de la más importante competición de clubes del mundo.Uno, el City, tiene detrás cuantiosas sumas procedentes de los Emiratos Árabes Unidos, con los cuales no solo pagan un salario sideral a Pep Guardiola como entrenador, sino que han buscado a muchos de los mejores jugadores de cada una de las ligas hasta completar una plantilla poderosa. Tal vez la más poderosa del mundo para un club de fútbol.A pesar de eso, tropezaron una y otra vez. En 2019 llegaron a semifinales, pero los también ingleses del Tottenham les impidieron alcanzar el partido por el título, ganado finalmente por el Liverpool. Y el año siguiente fue el Olympique de Lyon francés el que corto su andar en cuartos de final.Año tras año, Guardiola contó con cientos de millones de dólares para hacer un equipo a su medida, pero no termina por alzar el trofeo máximo y en el Etihad Stadium piensan que esta es su última oportunidad.El PSG, con dinero de Catar a borbotones, se ha gastado sumas cuantiosas para fichar a los mejores jugadores del mundo, a los de más proyección, y aunque encerraron en jaulas de oro Neymar Jr. y a Kylian Mbappé, hasta ahora no ha llegado el título que sueñan en el parisino Parque de los Príncipes.Esta vez tienen en el puesto de mando al argentino Mauricio Pochettino, quien alcanzó las finales de 2019 desde el puesto de mando del Tottenham, como sustituto de Thomas Tuchel, quien ahora comanda al Chelsea.Historia contra dineroEn la otra final, el más grande de los equipos que ha jugado la Champions, el Real Madrid, se las verá con uno de los que más ha pujado por hacerse grande en la competición, en uno de esos clásicos pareos entre una escuadra respaldada por un todopoderoso dueño y otro que depende de los socios y la gestión de su junta directiva.El Madrid de los socios suma 13 títulos, por mucho el que más, y casi el doble de su más cercano perseguidor, el Milán AC italiano. Incluso, de las últimas siete Champions, ganó cuatro, tres de ellas seguidas de 2016 a 2018.En frente, el equipo que entrena Tuchel y paga el supermagnate ruso Roman Abramovich, quien no ha escatimado dólares desde que compró el club del norte de Londres, en su afán por convertirlo en el mejor del mundo.A pesar de todo, solo pudo ganar una Champions, la de 2011-2012, cuando en el Allianz Arena de Múnich se impuso al cuadro local. Ese año, el Chelsea tuvo como entrenador interino al italiano Roberto Di Matteo, sustituto a mitad de campaña del portugués André Villas-Boas.En semifinales, el Chelsea de Tuchel se las verá con el Madrid de Zinedine Zidane, el más laureado de los técnicos en la lid continental.¿Favoritos? El que esto escribe preferiría una final entre el Real Madrid y el PSG, por el morbo de ver frente a frente a Mbappé y al equipo en el que tanto se rumora que jugará en los próximos años, pero para llegar al partido por el título hay que ganárselo antes y los cuatro involucrados están en igualdad de condiciones.

