La Champions y el sueño perdido del Bayern Múnich

El once bávaro llegó este 13 de abril al Parque de los Príncipes con la intención de conseguir ventaja de dos goles para certificar su pase a semifinales, pero

El once bávaro llegó este 13 de abril al Parque de los Príncipes con la intención de conseguir ventaja de dos goles para certificar su pase a semifinales, pero se encontró con un rival rocoso, que le negó el acceso a su portería, a pesar de que ganó el partido por un insuficiente 0-1.Con la derrota en la eliminatoria, el más popular y poderoso de los equipos germanos ve esfumarse la posibilidad de levantar el trofeo por segundo año consecutivo.Lewandowski y la falta de golEl último parón de selecciones resultó aciago para en entrenador del Bayern, Hans-Dieter Flick, porque el goleador polaco Robert Lewandowski se lesionó con su selección y se perdió los pareos de ida y vuelta de cuartos de final, con lo cual el poderío de su escuadra en el ataque bajó considerablemente.Con su nueve habitual, Flick habría tenido otras opciones, porque oportunidades no le faltaron durante ambos choques, pero el resto de la plantilla no pudo compensar su falta y el germano-camerunés Eric Maxim Choupo-Moting, su sustituto, no logró darle la vuelta a la situación, aunque consiguió un gol en cada uno de los partidos ante su antiguo equipo.En un Bayern plagado de estrellas, el jugador más importante es el polaco, quien a sus 32 años sigue siendo uno de los artilleros más eficientes del mundo, y el pilar en la temporada anterior, donde los germanos ganaron seis títulos en línea, incluido el de la Champions, en cuya final se impusieron al PSG, el mismo equipo que ahora los deja fuera.El sorteo y los favoritosCuando se sortearon los pareos de cuartos de final y los posibles semifinalistas, el choque entre el PSG y el Bayern resultaba el más parejo y a la vez el más complicado. Se veían las caras los dos equipos que pelearon por el título en la final anterior, y el PSG, aunque sufrió en la vuelta, y mucho más en la ida, nunca desentonó.Su rival saldrá del choque entre el Manchester City y el Borussia Dortmund, cuyo enfrentamiento de ida terminó con triunfo por 2-1 para los ingleses que entrena Pep Guardiola, aunque el poderoso ataque de los alemanes, sobre todo con el goleador noruego Erling Haaland, pudiera deparar alguna sorpresa para un City que en las últimas ediciones tropezó siempre en las postrimerías de la competición, luego de gastarse cuantiosas sumas en la firma de las más grandes estrellas y a uno de los más laureados entrenadores.Por la otra parte del organigrama, el Chelsea ya hizo sus deberes y se plantó en semifinales, no sin antes sufrir en el partido de vuelta ante el Oporto, que se impuso por 0-1 y mantuvo la tensión hasta el final del partido, disputado en Stamford Bridge.El Chelsea se medirá al ganador entre el Liverpool y el Real Madrid.El Madrid y sus tres títulos en líneaGanar dos veces consecutiva la Champions es una tarea harto difícil, razón por la cual lo conseguido por el Real Madrid de 2016 a 2018 entra en los capítulos de los grandes éxitos de equipo alguno en la competición. Al mando de su actual entrenador, Zinedine Zidane, los blancos levantaron tres veces La Orejona —como llaman al trofeo de la Champions— en línea.Desde que cambió su nombre en la temporada 1992-1993, solo el Madrid logró repetir título. Antes, con el nombre de Copa de Clubes Campeones Europeos de la UEFA, consiguieron dos coronas consecutivas el Benfica (1960-1961 y 1961-1962), Inter de Milán (1963-1964 y 1964-1965), Liverpool (1976-1977 y 1977-1978), Nottingham Forrest (1978-1979 y 1979-1980) y Milán AC (1988-1989 y 1989-1990).En el anterior formato, el Ajax ganó tres veces de 1971 a 1973 y el Bayern Múnich de 1974 a 1976.La mayor cantidad de títulos en línea corresponde también al Real Madrid, que ganó cinco veces en línea, desde 1956 a 1960.

Noticias

