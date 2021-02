https://mundo.sputniknews.com/20210217/mbappe-y-las-noches-negras-del-bara-1107872762.html

Mbappé y las noches negras del Barça

Mbappé y las noches negras del Barça

MOSCÚ (Sputnik) — Los tres goles del delantero del PSG Kylian Mbappé provocaron otra noche negra para el Fútbol Club Barcelona en la Champions League

El atacante, de 22 años, fue un huracán sobre el césped del Camp Nou y si la diferencia en el marcador no fue más grande se debió a alguna mano prodigiosa del arquero Ter Stegen, aunque los cuatro goles en campo contrario dejan casi asegurada la presencia del equipo que entrena el argentino Mauricio Pochettino en cuartos de final.Las ausencias por lesión del brasileño Neymar y el argentino Ángel Di María exigían más liderazgo de Mbappé, a quien no le pesó la casaca y asumió con creces su papel de líder dentro de la cancha, donde fue un azote para la maltrecha defensa blaugrana.De fiesta en la casa de MessiLuego de algunos buenos resultados en la Liga Española, jugadores y directivos del Barcelona esperaban el partido ante el PSG para reclamar el protagonismo perdido en los últimos años, con un 2020 en blanco y varias eliminaciones seguidas en Europa.Contaban con la vuelta a la alineación de Serginho Dest y Gerard Pique, pero, sobre todo, con su capitán y considerado mejor jugador del mundo, Lionel Messi. La realidad, sin embargo, fue otra, y en lugar de Messi, fue Mbappé la gran estrella del partido.El campeón del mundo con Francia en 2018 hizo lo que quiso con la zaga barcelonista y siempre encontró un resquicio para hacer daño. Primero firmó un golazo en una baldosa, al quitarse de encima defensores y piernas, luego aprovechó un rechace que le cayó de maravillas, y, por último, soltó un latigazo cruzado para certificar un hat trick espectacular.Con el 1-4 final, al barcelonismo solo le queda por esperar el partido de vuelta, pero es muy poco probable que consigan darle la vuelta a un marcador que parece lapidario, sobre todo por experiencias anteriores más allá de su feudo del Camp Nou.Manolas y aquella noche en el olímpico de RomaEn la noche del 10 de abril de 2018, 64.548 espectadores entraron expectantes al Olímpico de Roma. Unos llegaron desde Barcelona para darle el espaldarazo final a su equipo camino a las semifinales de la Champions, pero la mayoría entró a apoyar al AS Roma en la titánica labor de remontar el 4-1 del Camp Nou.Parecía una tarea imposible, que necesitaría al menos tres goles y mantener la portería propia en blanco. Había que marcar temprano para meterle el miedo en el cuerpo a un rival que parecía invencible y eso fue lo que hizo el bosnio Edin Dzeko, justo cuando se jugaba el sexto minuto del partido.Así estuvo el choque hasta el minuto 58, cuando Daniele de Rossi puso el 2-0 y dejó abierto el camino de la clasificación, que llegó en el 82 por un cabezazo imperial de griego Kostas Manolas a la salida de un corner desde el sector derecho.Desde ahí el Barcelona lo intentó hasta el descuento, pero el golpe había sido demoledor. Era la primera de las últimas noches negras del Barcelona.Noche trágica en AnfieldEl 7 de mayo de 2019 quedará para toda la vida en el recuerdo de la afición catalana. Una semana antes el Barça había conseguido un 3-0 que parecía definitivo ante un Liverpool que mereció más. El marcador incluso pudo ser más amplio pero Ousmane Dembelé se comió el 4-0 sobre el final. ¡Cuánta falta hizo ese gol después!Con más de 55 mil personas en las tribunas, Anfield recibió con hostilidad a Messi y compañía. La afición quería impulsar a los suyos para remontar el marcador. La mayoría, incluso, no se lo creía, aunque por las mentes de los jugadores blaugranas sobrevolaba el fantasma de Manolas y lo ocurrido en Roma un año antes.La película se pareció desde el principio. Al minuto 7, el belga de ascendencia keniana Divock Origi puso el 1-0, y así terminó el primer tiempo, pero al regreso de los vestuarios, el holandés Wijnaldum, en el 54, anotó el segundo. Para entonces, el miedo ya se le había metido en el cuerpo al once catalán, que dos minutos después encajó otro gol, obra del propio atacante holandés.Con el partido igualado y la posibilidad de una prórroga para decidir cuál de los dos llegaría a semifinales, el Liverpool aprovechó un garrafal despiste defensivo para, Origi mediante, poner el lapidario 4-0 y abrir el camino del título europeo y certificar otra debacle barcelonista.La noche más trágicaLa del 14 de agosto de 2020 pasó a la historia como la peor de las noches europeas del Barcelona, que fue aplastado por el Bayern Múnich alemán en el Estádio da Luz, de Lisboa, sin aficionados en las gradas. Se jugaban los cuartos de final de una Champions diferente, porque la pandemia del coronavirus obligó a hacerlo a partido único.Al tercer minuto de juego ya ganaban los bávaros por gol de Thomas Muller. Y el empate por gol en propia puerta, a los siete minutos, de David Alaba fue apenas un espejismo, porque a los dos cuartos de hora ya iba 4-1. Luis Suárez maquilló el resultado a los 57 y luego le vino un vendaval encima al equipo, entrenado entonces por Quique Setién.Para terminar de amargar la noche, los dos últimos goles se los marcó Philippe Coutinho, cedido por el Barcelona al Bayern, desde donde regresó para la presente temporada.Con estos antecedentes, y luego del 1-4, es poco probable una remontada en el parisino Parque de los Príncipes. Incluso, ni los propios jugadores del Barcelona se lo creen. Y la del Camp Nou, este 16 de febrero, pasará a la historia como otra de las noches negras del Barcelona, aunque no ya con Manolas, Origi o Muller, sino con Mbappé.

