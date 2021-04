https://mundo.sputniknews.com/20210413/por-que-brasil-no-ha-podido-eliminar-la-lepra-1111118998.html

¿Por qué Brasil no ha podido eliminar la lepra?

¿Por qué Brasil no ha podido eliminar la lepra?

La lepra es una de las enfermedades que ha sido más temida a lo largo de la historia de la humanidad, al punto de que los infectados eran aislados y

La lepra es una de las enfermedades que ha sido más temida a lo largo de la historia de la humanidad, al punto de que los infectados eran aislados y estigmatizados de forma cruel. Pese a que en la Antiguedad ya se hablaba de la lepra, aún no hemos podido erradicarla, los expertos explican que se debe a que existe un reservorio animal de la enfermedad: está en los armadillos. Sin embargo, en muchos países está totalmente controlada. Tal no es el caso de Brasil, que en 2019, reportó el 94% de los casos registrados en 24 países de América. Es decir: 33.120 casos, según información de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). ¿Qué causa la lepra?La lepra es una enfermedad infecciosa crónica causada por Mycobacterium leprae, un bacilo acidorresistente. Afecta principalmente a la piel, los nervios periféricos, la mucosa de las vías respiratorias altas y los ojos. ¿Cómo te puede contagiar la lepra?Aunque no es muy contagiosa, la lepra se transmite por gotículas nasales y orales cuando hay un contacto estrecho y frecuente con enfermos no tratados. Si no se trata, puede causar lesiones progresivas y permanentes en la piel, los nervios, las extremidades y los ojos. La OPS asegura que si se trata en las primeras fases, se evita la discapacidad.¿Cómo se cura la lepra?La lepra es curable con un tratamiento multimedicamentoso, pero no todos los infectados acceden a él. La lepra es una enfermedad que está asociada a la pobreza y al hacinamiento, donde muchas veces los servicios de salud no existen o son muy precarios. Las personas que la padecen son muy estigmatizadas. En Brasil, la gran mayoría de los casos están en las regiones más pobres del país: en el norte, noreste y centro oeste, según los reportes de la OPS.¿Cómo se erradica la lepra?Mientras haya un reservorio animal de lepra, no podrá ser eliminada. Sin embargo, sí se puede interrumpir su transmisión. La OPS se planteó ese objetivo como meta a largo plazo, porque reconoce que una de las principales dificultades con esta enfermedad es el largo período de incubación que presenta: pueden transcurrir entre uno y 20 años antes de que se manifiesten los primeros síntomas.Pero ese no es el único motivo, también está el hecho de que la lepra es una de las llamadas "enfermedades desatendidas": no es prioridad en la agenda de salud pública de los países. Generalmente los recursos de los países están mayoritariamente destinados a atender el VIH, la tuberculosis y la malaria, enfermedades que causan mucha más mortalidad.

