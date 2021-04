https://mundo.sputniknews.com/20210413/podra-la-conmebol-vacunar-a-todos-los-futbolistas-de-la-copa-america-2021-1111131545.html

¿Podrá la Conmebol vacunar a todos los futbolistas de la Copa América 2021?

¿Podrá la Conmebol vacunar a todos los futbolistas de la Copa América 2021?

El anuncio de que el laboratorio chino Sinovac donará 50.000 dosis de su vacuna contra el COVID-19 a la Conmebol fue celebrado por el organismo como "un claro

2021-04-13T20:18+0000

2021-04-13T20:18+0000

2021-04-13T20:18+0000

américa latina

sinovac

vacuna contra coronavirus

copa américa

conmebol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0d/1111131484_0:170:3072:1898_1920x0_80_0_0_e7936a44337f8998a2c427de364cdd9d.jpg

El anuncio de que el laboratorio chino Sinovac donará 50.000 dosis de su vacuna contra el COVID-19 a la Conmebol fue celebrado por el organismo como "un claro y positivo respaldo al fútbol sudamericano".Uno de los puntos llamativos del acuerdo es que, según reveló el titular de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, fue posible gracias a la intervención del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien "ofreció desinteresadamente sus buenos oficios para mediar ante Sinovac Biotech Ltd".El vínculo entre el mandatario uruguayo y Sinovac se estrechó en los últimos tiempos en virtud de las negociaciones que permitieron que su vacuna contra el COVID-19, la CoronaVac, sea la más aplicada durante el proceso de inmunización de Uruguay. En efecto, el país sudamericano de 3,5 millones de habitantes ya aseguró una compra de 1,75 millones de dosis del laboratorio chino y negocia la adquisición de 1,25 millones más.Domínguez agradeció el gesto del laboratorio chino, remarcando que "comprendió que el fútbol es una actividad fundamental para la economía, la cultura y la salud física y mental de los sudamericanos".¿Para qué usará las vacunas la Conmebol?Con su acuerdo con Sinovac, la Conmebol se convierte en la primera confederación de fútbol del mundo en contar con su propia dotación de vacunas contra el COVID-19.Si bien la Conmebol no dio detalles de cuándo recibirá las dosis ni cómo será exactamente su distribución, adelantó que el objetivo de las vacunas será inmunizar "a los planteles principales del fútbol profesional sudamericano de los torneos de primera categoría, masculinos y femeninos".En otro pasaje del comunicado, especificó que la vacunación de deportistas permitirá asegurar la realización de la Copa América 2021, a disputarse en el mes de junio en Colombia y Argentina.También permitiría proteger a los futbolistas que disputen otros torneos importantes durante el año, como la Copa Libertadores, en sus ramas masculina y femenina, y la Copa Sudamericana.La Conmebol espera ahora coordinar con las asociaciones de fútbol de cada país sudamericano la forma en que distribuirá las vacunas entre los deportistas.Si el objetivo principal es inmunizar a todos los deportistas que participen de la Copa América, la Conmebol podría hacerlo con 460 dosis, ya que cada una de las 10 selecciones debe presentar una lista con 23 futbolistas para el torneo. Cada uno deberá recibir dos dosis de la vacuna para estar inmunizado.Aún no está claro si también se procurará la inmunización de los cuerpos técnicos e integrantes de las delegaciones, en cuyo caso se aumentaría esa cantidad de dosis.Otro centenar de dosis restarían para vacunar a los árbitros y árbitros asistentes, que por estar dentro del campo mantienen un estrecho contacto con los futbolistas. Si bien todavía no se dio a conocer la lista definitiva de árbitros para el evento, la Conmebol había escogido a 46, entre árbitros principales y asistentes, para la edición de 2019 que, al tener 12 participantes en lugar de los 10 actuales, incluyó más partidos.En caso de querer inmunizar a los futbolistas de la Copa Libertadores 2021, la cantidad de dosis necesaria se amplia. En su fase de grupos, el torneo reúne a 32 equipos de todo el continente, cada uno con una delegación de un máximo de 50 futbolistas. En suma, esa etapa podría insumir unas 3.200 dosis solo para futbolistas.La Copa Sudamericana también reúne a 32 equipos en su fase de grupo, por lo que insumiría una cifra similar.Las cifras, además, pueden variar según qué futbolistas o integrantes de las delegaciones ya hayan recibido las vacunas en sus países o los países en los que residen. Ese puede ser el caso de países como Uruguay, uno de los primeros en ampliar la vacunación a la población mayor de 18 años.El tiempo en que se realice la vacunación también es crucial, ya que la vacuna de Sinovac recién logra dar una protección completa luego de 15 días de la segunda dosis. Es así que los futbolistas que participen de la Copa América, cuyo comienzo está fijado para el 13 de junio, deberían recibir sus dosis en mayo, ya que en general se estipula un plazo de cuatro semanas entre las dosis.

https://mundo.sputniknews.com/20210323/conmebol-trabaja-con-colombia-y-argentina-para-realizar-copa-america-con-publico-1110338894.html

https://mundo.sputniknews.com/20210322/la-copa-libertadores-femenina-concluye-con-un-record-y-una-maldicion-aun-vigente-1110290068.html

https://mundo.sputniknews.com/20210305/inglaterra-vs-sudamerica-la-pandemia-y-la-fifa-desatan-una-guerra-en-el-futbol-1109573923.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sinovac, vacuna contra coronavirus, copa américa, conmebol