Inglaterra vs. Sudamérica: la pandemia y la FIFA desatan una guerra en el fútbol

El conflicto surgió a finales de enero, cuando un artículo del diario británico Daily Mail consignó que el Departamento de Transporte británico había actualizado la normativa para dejar de hacer excepciones con los deportistas de élite que se desempeñan en suelo británico. Las excepciones habían sido de especial utilidad durante 2020 para los futbolistas de la Premier League —primera división del fútbol inglés— que debían viajar para disputar partidos con sus selecciones nacionales.De acuerdo al nuevo protocolo, todos los futbolistas que viajen hacia uno de los 20 países que actualmente son catalogados de "alto riesgo" por las autoridades sanitarias británicas deben cumplir una cuarentena obligatoria de 10 días al regresar. Además de Portugal, países africanos y de Centroamérica, la lista de países de riesgo incluye a los diez países cuyas selecciones disputan las Eliminatorias hacia la Copa del Mundo de fútbol de Catar, fijada para 2022.La situación generó un problema para los equipos ingleses, muchos de los cuales tienen en sus filas a figuras de primer nivel de origen sudamericano. Por ejemplo, el seleccionado brasileño cuenta con 13 figuras en la Premier League, como su portero Alisson, en el Liverpool, el delantero Richarlison del Everton o Fernandinho del Manchester City.Argentina cuenta con seis seleccionados jugando en el fútbol inglés, desde el histórico Sergio Agüero, delantero del Manchester City, hasta estrellas en franco crecimiento como Giovanni Lo Celso, del Tottenham.Otras selecciones tienen menos seleccionados en Inglaterra, aunque se trata de futbolistas clave para sus selecciones. Es el caso de Colombia y James Rodríguez, que se desempeña en el Everton, o Uruguay, con Edinson Cavani como delantero del Manchester United.El cambio de normativa británica despertó la alarma de los clubes ingleses, que tendrían que ceder a sus estrellas para las dos fechas de las Eliminatorias sudamericanas previstas para 25, 26 y 30 de marzo. Además de no tener a los futbolistas durante esos días, tampoco podrían alinearlos hasta pasados diez días.A esa demora se debe sumar el riesgo de que los futbolistas retornen infectados con COVID-19, algo que ya ha sucedido y tuvo un caso paradigmático en noviembre de 2020, cuando la Selección Uruguaya sufrió un brote que infectó a más de diez integrantes del plantel. La supuesta falta de cuidados en la delegación abonó la molestia de los clubes europeos.La preocupación fue rápidamente disuelta por la propia FIFA, que el 6 de febrero anunció una "flexibilización adicional" a la normativa que regula la cesión de futbolistas de clubes a sus selecciones nacionales. La nueva norma quitó a los clubes la obligación de ceder a los deportistas cuando, tanto al llegar al lugar de competición como al regresar, deben hacer una cuarentena obligatoria de "al menos cinco días".Con un confinamiento obligatorio de diez días, el Reino Unido quedó eximido de la obligación de ceder a sus futbolistas.¿Eliminatorias sudamericanas en Europa?La nueva definición de la FIFA trasladó la preocupación de los ingleses hacia Sudamérica, donde la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) intentó plantarse firme: si Inglaterra no cede a sus futbolistas, la fecha de marzo se cancelará.Según informó el portal deportivo de Argentina Doble Amarilla, la intención del presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, es que los países sudamericanos logren el respaldo del presidente de la FIFA, el italiano Gianni Infantino, para garantizar que las selecciones puedan utilizar a sus máximas figuras.En ese marco, los dirigentes del fútbol sudamericano invitaron al propio Infantino a mantener conversaciones virtuales para consolidar un acercamiento. En esos contactos es que surgió, según el medio uruguayo Ovación, la versión de que la FIFA no vería con malos ojos que la fecha de la Eliminatoria sudamericana se dispute en Europa.Trasladar los encuentros a suelo europeo facilitaría el traslado de los integrantes de las selecciones, que en su mayoría se desempeñan en ligas europeas. Además, la imposibilidad de recibir público en los estadios hace que el cambio de sede perjudique a fanáticos con entradas ya adquiridas.De acuerdo al medio uruguayo, entre las posibilidades que se manejan es que los partidos se disputen en ciudades como Budapest, en Hungría, Bucarest, Rumania o Atenas, Grecia. No se trata de una solución inédita para el fútbol europeo en pandemia, ya que en febrero de 2021 la UEFA trasladó el duelo entre el inglés Arsenal y el portugués Benfica a El Pireo, en Grecia, y partido entre el Atlético Madrid español y el Chelsea inglés a la capital rumana.La próxima fecha a disputar de las Eliminatorias sudamericanas es la quinta, que incluye encuentros de gran interés como el de Argentina frente a Uruguay o Brasil contra Colombia. El torneo es liderado hasta ahora por los brasileños, que acumulan un puntaje perfecto de 12 puntos en cuatro partidos disputados.

