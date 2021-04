https://mundo.sputniknews.com/20210412/ucrania-afirma-que-rusia-no-le-dio-respuesta-sustantiva-en-el-marco-del-documento-de-viena-1111050094.html

Ucrania afirma que Rusia no le dio respuesta sustantiva en el marco del Documento de Viena

"El 7 de abril, Ucrania activó el Documento de Viena de la OSCE de 2011 sobre Medidas para el Fortalecimiento de la Confianza y la Seguridad […] se solicitó

conflicto

internacional

ucrania

rusia

"El 7 de abril, Ucrania activó el Documento de Viena de la OSCE de 2011 sobre Medidas para el Fortalecimiento de la Confianza y la Seguridad […] se solicitó formalmente a la parte rusa que aclarara el aumento significativo de la presencia militar de la Federación de Rusia a lo largo de la frontera con Ucrania y en los territorios ocupados temporalmente de Ucrania en los últimos días", comunicó este lunes 12 el Ministerio de Exteriores ucraniano.Según el organismo, Rusia "se negó a proporcionar información sustantiva de acuerdo con la solicitud, afirmando que no realiza tales actividades". Tampoco prosperaron los intentos de implicarla en las consultas encaminadas a distender la situación, pues la delegación rusa "boicoteó la reunión convocada por Ucrania el 10 de abril con la participación de otros Estados participantes de la OSCE".De acuerdo con el Documento de Viena, los Estados participantes de la OSCE deben consultarse y cooperar entre sí acerca de "cualquier actividad insólita y no prevista de sus fuerzas militares, fuera de sus ubicaciones normales en tiempo de paz, que sea militarmente significativa, dentro de la zona de aplicación de las MFCS, y acerca de la cual un Estado participante exprese sus inquietudes de seguridad".Ucrania y sus aliados occidentales acusan a Moscú de haber concentrado las tropas en la frontera ruso-ucraniana.El presidente ruso, Vladímir Putin, en una reciente conversación telefónica con la canciller federal de Alemania, Angela Merkel, subrayó que Rusia es libre de mover sus fuerzas armadas por el territorio nacional.El jefe adjunto del gabinete presidencial ruso, Dmitri Kozak, afirmó el jueves 8 que Rusia no pretende violar la integridad territorial de Ucrania ni anexarse sus territorios, pero defendería a los habitantes de las zonas rusófonas del este de Ucrania de una masacre como la ocurrida en Srebrenica.Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.Las hostilidades han dejado unos 13.000 muertos, según las estimaciones de la ONU.Rusia ha reiterado en más de una ocasión que no es parte del conflicto ucraniano.

