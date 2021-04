https://mundo.sputniknews.com/20210408/un-alto-funcionario-ruso-acusa-a-kiev-de-simular-una-amenaza-militar-en-donbas-1110936613.html

Un alto funcionario ruso acusa a Kiev de "simular" una amenaza militar en Donbás

Un alto funcionario ruso acusa a Kiev de "simular" una amenaza militar en Donbás

"Se trata más bien de acciones de relaciones públicas acompañadas de una imitación de amenaza militar. Es probable que [Kiev no tenga] ninguna intención real

"Se trata más bien de acciones de relaciones públicas acompañadas de una imitación de amenaza militar. Es probable que [Kiev no tenga] ninguna intención real de librar una guerra de gran escala", dijo Kozak en una rueda de prensa en Moscú.El alto funcionario considera posible resolver el conflicto en el este de Ucrania en un plazo de "un año (...) si actúan de manera coherente y acatan los compromisos alcanzados antes".Kozak enfatizó que nadie prohíbe a Ucrania denunciar los Acuerdos de Minsk, porque "cualquier Estado tiene el derecho a salir o denunciar el tratado".Las autoridades ucranianas, destacó, reiteran su compromiso con los Acuerdos, pero al mismo tiempo continúan incumpliéndolos.En lo referente al viaje del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a Donbás, anunciado por su servicio de prensa, Kozak indicó que este es "uno de los elementos del trabajo de información y de actividad de relaciones públicas que realizan todos los políticos, incluido Zelenski"."En este caso busca demostrar que es un comandante en jefe", dijo.Kozak indicó que Zelenski "tiene el derecho a viajar por todo el territorio de Ucrania, puede llegar a Donbás, no hay ningún problema, le darán una cálida bienvenida"."No creo que su viaje a Donbás esté relacionado con la escalada (de la situación)", señaló.Kozak sostuvo también que Rusia defenderá a los habitantes del este de Ucrania si se ve obligada a hacerlo.Señaló que ahora las repúblicas autoproclamadas de Donbás cuentan con unos "grupos armados aguerridos" que son capaces de proteger a su población, por lo tanto no hay necesidad de brindar ayuda adicional.Sin embargo, reiteró Kozak, todo "depende de la otra parte" del conflicto.Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.

