https://mundo.sputniknews.com/20210409/guerra-maritima-entre-israel-e-iran-puramente-simbolica-1110994832.html

Guerra marítima entre Israel e Irán ¿puramente simbólica?

Guerra marítima entre Israel e Irán ¿puramente simbólica?

"El ataque de este martes [6 de abril] contra un buque iraní con una mina atribuido a Israel no es una operación rutinaria", señaló a Sputnik Boaz Matalon,

2021-04-09T17:53+0000

2021-04-09T17:53+0000

2021-04-09T17:53+0000

oriente medio

defensa

zona de conflicto

guerra

irán

israel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106747/78/1067477852_0:200:2440:1573_1920x0_80_0_0_e5ab06b31e33ff2d82882949dfd86b0b.jpg

"El ataque de este martes [6 de abril] contra un buque iraní con una mina atribuido a Israel no es una operación rutinaria", señaló a Sputnik Boaz Matalon, analista de seguridad. "Difiere de otros incidentes parecidos en el objetivo y en el momento, y sin embargo sigue la lógica política tomada por Israel hace algo más de cinco años", agregó.Esa lógica se refiere a "darle a entender al enemigo que cuando yo quiera puedo golpearlo", detalló el experto."Guerra entre guerras"Durante años la marina israelí ha estado interceptando buques que transportaban armas para diferentes aliados de Irán, como Hamás, gobernante de facto en Gaza, y Hizbulá, la milicia chiita libanesa. En 2017 Israel aumentó el ritmo de sus operaciones en algo que los militares israelíes llaman "campaña entre guerras" o, como dice el analista "guerra entre guerras".El mes pasado el diario israelí Haartez informó de docenas de ataques marítimos contra barcos iraníes en los últimos tres años, la mayoría en el mar Mediterráneo, pero algunos también en el mar Rojo. La mayoría de ellos fueron contra barcos que contrabandeaban petróleo de Irán a Siria. El dinero generado por el petróleo es usado para comprar armas para la organización chiita libanesa Hizbulá, aliada de Irán."Siguiendo la política del expresidente estadounidense, Donald Trump, a mi entender, la idea es acogotar a Irán, no solo en lo económico sino también en lo relacionado a la provision de fondos a sus células de la región, las milicias chiitas, por eso estos ataques a los cargueros iraníes de los últimos años", explicó Matalon.El último capítulo por ahoraSegún fuentes de inteligencia europeas y estadounidenses, el barco dañado, el Saviz, navegaba en los últimos años entre las costas de Yemen y Eritrea y pertenece a la Guardia Revolucionaria iraní. Es más, el Instituto de Política del Oriente Próximo, de Washington, lo describió como una "nave nodriza iraní", que sirve de base de inteligencia y armas de la Guardia.Según informes de medios no israelíes este ataque parece ser un mensaje explícito a Teherán, después de que Irán, como represalia a ataques contra ellos, dañara dos barcos de propiedad parcialmente israelí en el mar de Arabia. El ataque al Saviz es un golpe al prestigio del cuerpo militar de élite iraní, la Guardia Revolucionaria.Fuentes estadounidenses informaron que el ataque al buque sucedió el 6 de abril por la mañana, poco antes del comienzo de las negociaciones entre Irán y las potencias mundiales que tratan de allanar el terreno para que los Estados Unidos (EEUU) vuelvan a formar parte del acuerdo nuclear iraní, del que el expresidente Donald Trump sacó al país en 2018.El experto cree que estos ataques no van a detenerse aquí: "Creo que va a haber mucho más de eso hasta junio, cuando sean las elecciones iraníes", pero también puntualizó que no considera que el bloque iraní sea tan arrojado como para hacer algo radical. "Especialmente teniendo en cuenta que la nueva presidencia demócrata de EUU está interesada en conciliar, a pesar de lo que opine Israel al respecto".En estos días se celebran reuniones para intentar devolver a EEUU a las negociaciones con Irán, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no deja de señalar a la nación persa como el enemigo número uno de Israel. Así, los ataques marinos en una guerra no declarada entre Irán e Israel, ya no parecen ser tan solo simbólicos, sino una amenaza de posible escalada para ambas partes. Según analistas israelíes, el escalafón militar israelí tampoco las tiene todas consigo y hay muchos que opinan que esto podría tener el efecto contrario de la disuasión buscada.

https://mundo.sputniknews.com/20210408/teheran-respondera-al-incidente-con-su-navio-solo-despues-de-investigacion-1110948794.html

irán

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Rosa Bronstein

Rosa Bronstein

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Rosa Bronstein

oriente medio, zona de conflicto, guerra, irán, israel