https://mundo.sputniknews.com/20210412/crimen-y-castigo-en-catalan-una-traduccion-para-conocer-mejor-a-dostoyevski-1111067766.html

'Crimen y castigo' en catalán: una traducción para conocer mejor a Dostoyevski

'Crimen y castigo' en catalán: una traducción para conocer mejor a Dostoyevski

"Yo también tenía ganas de hacer mi versión de esta obra perturbadora, grotesca y triste, escrita como un torrente furibundo y febril en un ruso alborotado y

2021-04-12T16:18+0000

2021-04-12T16:18+0000

2021-04-12T16:21+0000

arte y cultura

lengua catalana

lengua rusa

literatura

cataluña

españa

escritores

fiódor dostoievski

traducción

libros

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106475/39/1064753977_0:208:1715:1173_1920x0_80_0_0_18eb57f5be3b24410e789957a0724b66.jpg

"Yo también tenía ganas de hacer mi versión de esta obra perturbadora, grotesca y triste, escrita como un torrente furibundo y febril en un ruso alborotado y torpe que es a la vez rico y poliédrico", confiesa este lingüista catalán, autor de una treintena de traducciones rusas, en el epílogo de la obra publicada este marzo por la editorial de Barcelona La Casa dels Clàssics.En el año de Fiódor Dostoyevski —2021 es el bicentenario de su nacimiento y el año 140 desde su muerte— los párrafos del genio ruso siguen apelando a la humanidad, quizás más que nunca en mitad de una pandemia que arroja dilemas éticos equiparables a los del mismísimo Rodión Raskólnikov.Con la misión de aproximar el mundo de Dostoyevski al lector catalán de ahora, Cabal aceptó (y cumplió con éxito) el reto de actualizar unos diálogos que nadie se había atrevido a traducir a este idioma desde el político comunista Andreu Nin en 1929.El traductor afirma en una entrevista con Sputnik que casi un siglo más tarde era necesario actualizar las palabras de esta célebre novela "desde un punto de vista puramente lingüístico, pero también porque la sociedad es otra y la manera en que nos enfrentamos al texto es otra".¿Por qué necesitamos nuevas versiones?A lo largo de varias décadas, las traducciones de Nin (Tolstói, Pilniak, Chéjov...) fueron la única ventana directa de la Rusia literaria al idioma catalán, ya que históricamente otras obras se habían traducido del francés.Los cambios sociales, políticos y lingüísticos experimentados desde entonces hacen necesarias actualizaciones como la de Cabal que permiten al lector comprender los clásicos rusos en un catalán más fresco y vigente.Según este traductor, la naturaleza contradictoria de Dostoyevski y su modo de exponer el pensamiento propio y el de los demás hacen que sea un autor "muy actual" y que en sus obras siempre encontremos "alguien que parece que hable por nosotros".Pero el Crimen y castigo de Nin se materializó en un contexto concreto, con unas circunstancias condicionantes que lo distinguen de la versión de Cabal y de todas las otras, porque las traducciones no son inmunes al paso del tiempo.Así lo defiende el escritor de Cuentos Rusos (2009) Francesc Serès en su prólogo, que sirve para introducir y explicar el porqué de esta nueva versión."Tenemos que poder leer quiénes eran, qué hacían, qué esperaban y qué sentían los que vivían en el San Petersburgo de hace 150 años. Son nuestros antepasados contemporáneos, (...) personajes que nos explican cómo habitan una historia que nos acoge: los conflictos de Dostoyevski son todavía nuestros conflictos", dice Serès.Los retos de traducir del rusoEn 1873, cuando estaba a cargo de la revista El Ciudadano, Dostoyevski afirmó que un corrector debe ser capaz de adivinar la gramática y el estilo de cada autor, y quizás lo dijo consciente de su propia falta de convencionalidad a la hora de escribir.El ruso se tomaba libertades que dieron lugar a un estilo plagado de incorrecciones que él mismo reconocía y que otorgaron una voz única a cada uno de sus personajes.Ante el dilema de normalizar el texto para evitar incorrecciones o mantener el estilo dostoievskiano, el traductor optó por preservar la naturaleza de la obra original.Para el lingüista es importante que el lector de Dostoyevski quede extrañado por el peculiar uso de cursivas o comillas, por párrafos que terminan a medias o frases eternas y desordenadas: "Me gusta que el lector de la traducción tropiece con el texto como también tropieza el lector del original".Uno de los quebraderos de cabeza al traducir la obra fue la adaptación de la oralidad rusa al catalán, que tiene un registro coloquial fuertemente influenciado por la lengua castellana.Cabal aprovechó que el texto original es del siglo XIX para introducir fórmulas coloquiales antiguas que los catalanes no utilizarían hoy en día pero sí encajan en el contexto histórico de la obra.Para respetar la multiplicidad de voces que caracteriza la obra, el lingüista procuró trasladar los acentos extranjeros, las particularidades del habla (e incluso de la tos) y la diversidad de vulgarismos y expresiones cultas.También decidió incluir una nota al principio del libro donde introduce las singularidades del sistema nominal ruso y desgrana los nombres, patronímicos, apodos o diminutivos de cada personaje.La eternidad de 'Crimen y castigo'Cada nueva traducción de un clásico supone una novedosa experiencia literaria, y esta última constituye además una enorme oportunidad de adentrarse en el estilo literario de un autor tan ilustre como Dostoyevski.El presidente de la editorial que la publica, Raül Garrigasait, recuerda como Crimen y castigo fue una de las grandes lecturas de su adolescencia y un descubrimiento de la literatura.A su parecer, lo extraordinario de esta obra es que cree que cualquier lector en cualquier momento puede relacionarla con su vida.Crimen y castigo nos sumerge en una serie de dilemas éticos y angustias humanas que un siglo y medio después todavía interpelan, conmueven y perturban por su enorme vigencia y modernidad.Cabal explica en su epílogo que le tocó traducir el mundo ficticio de Dostoyevski mientras el mundo actual "parecía querer dar la razón a Raskólnikov".Concluye el traductor que durante esta pandemia la humanidad demostró ser capaz "de la bondad más desprendida y de la maldad más mezquina", y en definitiva de "crímenes, castigos y perdones".

https://mundo.sputniknews.com/20151216/literatura-rusia-dostoevski-1054894732.html

https://mundo.sputniknews.com/20201120/110-anos-de-la-muerte-de-leon-tolstoi-10-curiosidades-que-no-sabias-sobre-el-grande-de-la-1093576182.html

https://mundo.sputniknews.com/20201224/jorge-ferrer-la-literatura-rusa-es-la-musica-que-llevo-dentro-1093938767.html

https://mundo.sputniknews.com/20200916/emilia-pardo-bazan-la-gran-escritora-espanola-influida-por-la-literatura-rusa-1092780542.html

https://mundo.sputniknews.com/20161111/dostoievski-aniversario-genio-1064755286.html

cataluña

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

arte y cultura, lengua catalana, lengua rusa, literatura, cataluña, escritores, fiódor dostoievski, traducción, libros, rusia