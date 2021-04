https://mundo.sputniknews.com/20210409/estos-son-los-candidatos-a-las-16-alcaldias-de-la-ciudad-de-mexico-1111005426.html

Estos son los candidatos a las 16 alcaldías de la Ciudad de México

Los alcaldes y alcaldesas de la capital mexicana ejercen el poder ejecutivo local de amplios espacios territoriales, o de áreas que cosechan cada vez una mayor

Los alcaldes y alcaldesas de la capital mexicana ejercen el poder ejecutivo local de amplios espacios territoriales, o de áreas que cosechan cada vez una mayor plusvalía, como sucede en las áreas centrales de la capital, como en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez, que aunque no son extensas, su costo de suelo por metro cuadrado es cada vez más alto.El Instituto Electoral de la Ciudad de México concluyó en marzo de 2021 el registro de candidatos a estos cargos por parte de dos grandes bloques de partidos, además de otros tres partidos menores y algunos candidatos registrados de manera independiente. La primera coalición incluye al gobernante Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Verde ecologista de México (PVEM) que registraron candidatos comunes únicamente en las alcaldías Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo. Presentan candidatos diferenciados en las otras 13. En oposición, la coalición bautizada Va por la CDMX unió a los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) para la contienda en 13 de las 16 alcaldías de la capital mexicana. En Iztacalco y Tláhuac, el PAN va aparte; y en Benito Juárez, cada quien presentó su propio candidato a la alcaldía. Aparte, en forma minoritaria, han registrado contendientes los partidos Movimiento Ciudadano (MC) así como las Redes Sociales Progresistas que trajeron a figuras "foráneas" a la clase política como candidatos, sumando a la oferta electoral a un ex luchador enmascarado y un cantante de una popular banda de cumbia. Los candidatosMorena definió sus candidaturas mediante una encuesta entre sus afiliados, cuyos resultados fueron presentados por la Secretaria General del Partido, Citlalli Hernández. En la alcaldía Cuauhtémoc, que incluye al Centro Histórico y otras zonas aledañas de alto flujo comercial, Morena presentó a Dolores Padierna —quien ya ocupó el mismo cargo previamente y se desempeñaba hasta ahora como diputada— en lugar del actual alcalde, Néstor Núñez, a quien se le negó la reelección. A quien si se habilitó buscar la reelección por este partido fue al candidato de Azcapotzalco, Vidal Llerenas Morales, quien se desempeña actualmente al mando de la alcaldía al norte de la capital, que colinda con el Estado de México. Junto a Padierna, compiten por la regencia del "corazón" de la Ciudad de México, como suele llamarse a la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas por la alianza opositora Va por la CDMX; Aidée Jiménez Reyes por el Verde; Esaú Flores por las Redes progresistas; Marco Rascón es el candidato del Movimiento Ciudadano y Rafael Guarneros se presenta de forma independiente. Hay otros actuales alcaldes electos por el Partido Morena que también van por la reelección como Armando Quintero en Iztacalco; Clara Brugada en Iztapalapa; Patricia Ortiz en la alcaldía Magdalena Contreras; Víctor Hugo Romo en la alcaldía Miguel Hidalgo; José Carlos Acosta en Xochimilco y Francisco Chiguíl en la alcaldía Gustavo A. Madero, que ha despuntado por sus niveles de violencia. En la alcaldía Álvaro Obregón, Morena presenta como candidato a Eduardo Santillán, en coalición con el PT y el PVEM. Contenderá contra Lía Limón, candidata de la coalición opositora Va por México; Marisela Trassancos por las Redes sociales progresistas; Jorgina Gaxiola por Movimiento ciudadano y Ángel García Pérez cierra la terna como candidato independiente. La alcaldía Benito Juárez registra candidatos por cada uno de los partidos, sin alianzas. Morena será representado en las elecciones por Paula Soto Maldonado, quien busca disputar el intento de reelección del candidato del PAN y actual alcalde, Santiago Taboada. Por el PRD se suman Ariana Cameraz; por las Redes Sociales se apuntó Yazmín García; por Movimiento Ciudadano, Rodrigo Cordera y por el Partido Verde, Ivonne Corral Vicente. En Coyoacán, la alianza Va por la CDMX presentó como candidato común a Giovanni Gutiérrez; quien contiende en esa zona del sur de la ciudad de México junto a Carlos Castillo Pérez por Morena; Gerardo Castillo Alcalá por el PVEM; Patricia Urriza Arellano por MC y Karen Preciado es la candidata de las redes. En Cuajimalpa, destaca el regreso de Adrián Rubalcava como candidato de la oposición Va por la CDMX que nuclea a PAN-PRI y PRD, quien ya ocupó este cargo en el período 2012-2015. Morena tiene como candidato a Francisco Saldívar; el Movimiento Ciudadano a Estefanía de Garay; las redes sociales a Francisco de Souza y el Partido Verde a Miguel Ángel Sarabia Zaldívar.En Milpa Alta, que tiene una amplia zona rural, compiten Jorge Alvarado por la coalición Va por la CDMX; Judith Vanegas Tapia por Morena; Karla Gómez por el Verde; Abdul Ramos por las Redes y Efrén Ibáñez por el MC.En la alcaldía Tláhuac es una de las que registró menos candidatos: Alejandro Durán por la coalición opositora; Berenice Hernández por el gobernante Morena; Héctor Jiménez por el Verde y Alejandro Morán por las Redes sociales progresistas.También en Venustiano Carranza hay cuatro opciones para la jefatura municipal: Rocío Barrera por la alianza PAN-PRI y PRD; Evelyn Parra por Morena, Zurishaday Hernández por el MC y el Partido de las redes sociales registró a un luchador mexicano apodado "Tinieblas", quien hace campaña enmascarado.En la Gustavo A. Madero pelean contra la reelección de Chiguil, María del Carmen Pacheco por la coalición Va por la CDMX; Toshimi Hira por las Redes; Alberto Castro por el Movimiento Ciudadano, Lucina Tapia por el Partido Verde ecologista y Raúl Ojeda, como candidato independiente.En Iztacalco, los retadores al actual alcalde son Fabiola Bautista Guzmán, quien es candidata de los partidos PRI y PRD únicamente, no fue respaldada por el PAN que no presentó candidato en esta alcaldía. Lucia Murcia es la elegida por las Redes sociales progresistas; Rafael Márquez por el PVEM; Angélica Velázquez por el MC y Raúl Moreno Carrión como independiente.En Iztapalapa, disputan la reelección de Clara Brugada, Jazmín Curiel por la alianza opositora; Iván Rebollar por el Verde; David Santiago por el Movimiento ciudadano y Héctor Hernández por las Redes progresistas.En Magdalena Contreras, solo hay tres candidatos buscando cortar la continuidad de la actual alcaldesa Ortiz respaldada por la alianza de Morena, PT y PVEM. Luis Gerardo Quijano representa la coalición Va por la CDMX; María de las Nieve Villalobos es la candidata del partido Movimiento Ciudadano y Mirna Hernández la del partido Redes Sociales progresistas.En Miguel Hidalgo, hay más oferta en la disputa a la reelección del candidato oficialista Romo; está Mauricio Tabe por la alianza opositora; Cinthya Acosta por las Redes; Tere Vale por el MP; y dos independientes: Eduardo Contró y Virgilio Farah Arelle.Finalmente, en Xochimilco, la contienda es fuerte contra la reelección de Acosta: pretenden su cargo Gabriel del Monte por la alianza Va por la CDMX; Miguel Ángel Cámara por el PVEM; Nancy Báez por las Redes sociales progresistas; Sergio Flores Río por el Movimiento ciudadano y también dos independientes, Gabriel del Monte Rosales y Héctor Armando Almazán.

