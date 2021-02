https://mundo.sputniknews.com/20210223/1109098310.html

El presidente de México propone a gobernadores un acuerdo para evitar dinero sucio en campañas

El presidente de México propone a gobernadores un acuerdo para evitar dinero sucio en campañas

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, planteó a los 32 gobernadores de la federación mexicana suscribir un acuerdo... 23.02.2021

andrés manuel lópez obrador

américa latina

méxico

"Los exhorto a que no intervengamos para apoyar a ningún candidato de ningún partido, a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales, a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas", dijo el mandatario, al leer su propuesta en conferencia de prensa conjunta con el presidente de Argentina, Alberto Fernández.El jefe de Estado mexicano también exhortó a los gobernantes locales a suscribir un "acuerdo nacional en favor de la democracia" hacia los comicios del 6 de junio de este año para "impedir la compra de lealtades o conciencias, a no traficar con la pobreza de la gente, a no solapar a tramposos electorales, a evitar el acarreo y relleno de urnas", como mecanismo de fraude electoral.En los comicios de medio sexenio presidencial serán elegidos los 500 legisladores de la Cámara de Diputados del Congreso, 15 de los 32 gobernadores del país, y un 80% de los alcaldes del país, unos 2.000 ediles.Compromiso presidencialPor su parte, el presidente mexicano se comprometió a comportarse de manera "horizontal y respetuosa" para alcanzar un acuerdo nacional actuando "siempre con absoluta rectitud y en defensa de la soberanía popular".López Obrador invocó su consigna de campaña electoral al convocar a los gobernantes de otros partidos: "Juntos hagamos historia", expresó.El jefe de Ejecutivo dejó de lado sus críticas a instituciones autónomas como el Instituto Nacional Electoral, y aseguró que junto con el Tribunal Electoral del Poder Judicial y la Fiscalía especial para la delitos electorales podrán garantizar un proceso justo.En las próximas elecciones, los partidos se comprometerían a "impedir la compra de lealtades o conciencias, a no traficar con la pobreza de la gente, a no solapar a tramposos".El presidente hizo un recuento de viejos vicios de la política mexicana, que se han venido aboliendo en las últimas dos décadas, como el acarreo de votantes.López Obrador hizo el planteamiento para conmemorar el 108 aniversario luctuoso de Francisco I. Madero, fusilado durante un golpe de Estado en 1913, cuando se desempeñaba como el primer presidente electo después de más de tres décadas de dictadura del general Porfirio Díaz (1884-1911)."Nadie como Madero ha creído con tanta devoción en la democracia, nadie se ha preocupado tanto por hacer realidad este ideal, que era la más profunda de sus convicciones", puntualizó.El presidente argentino dijo en ese marco que, con López Obrador, "México tiene el primer presidente honesto en muchos años, el primer presidente decente en muchos años"Según el mandatario mexicano la voluntad popular solo se ha respetado, en fechas recientes, en los comicios presidenciales del año 2000, cuando triunfó Vicente Fox (2000-2006) y los que él ganó en 2018.

