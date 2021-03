La defensa de los humedales de la CDMX pone en jaque una megaobra vehicular

"Durante un debate público que tuvimos con las autoridades, quedó claro que el Gobierno no tiene suficientes argumentos para justificar sus obras. No quedó claro por qué se quiere un puente vehicular y no otra obra que no afecte el área natural protegida", sostuvo Alejandro Velázquez, integrante de la Coordinación de Vecinos, en diálogo con Sputnik.