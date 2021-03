https://mundo.sputniknews.com/20210305/asesinan-a-un-candidato-a-alcalde-en-un-municipio-mexicano-cerca-de-eeuu-1109575940.html

Asesinan a un candidato a alcalde en un municipio mexicano cerca de EEUU

Asesinan a un candidato a alcalde en un municipio mexicano cerca de EEUU

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI, centro) Yuriel Armando González Lara, postulado para alcalde del... 05.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-05T16:32+0000

2021-03-05T16:32+0000

2021-03-05T16:39+0000

elecciones

asesinato

américa latina

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108079/08/1080790860_0:152:3073:1880_1920x0_80_0_0_c1f14af7003f5e39a1ca08d2c5105460.jpg

"Participo con profunda pena por el sensible fallecimiento de Yuriel Armando González Lara, presidente del Comité Municipal [del PRI] y aspirante a presidente municipal [alcalde] de Nuevo Casas Grandes", publicó en su cuenta de Twitter el diputado de ese partido Omar Bazán, vicepresidente en el Congreso local de Chihuahua.El crimen fue perpetrado alrededor de las 22:00 hora local del jueves 4 de marzo (03:00 GMT del viernes 5) en una calle cerca de la sede del Comité Municipal del PRI, en un ataque directo a balazos en esa ciudad, localizada a unos 100 kilómetros de la frontera con EEUU.El asesinato del líder político ocurrió horas antes del arranque de las campañas electorales hacia las elecciones municipales y legislativas de medio sexenio presidencial del 6 de junio próximo.Agentes de seguridad acudieron al lugar del crimen alertados por las detonaciones de armas de fuego, en esa localidad de casi 60.000 habitantes, y encontraron los dos cuerpos en el Callejón de La Ocho, en el centro de la pequeña ciudad.Antes de ser candidato a alcalde, González Lara se desempeñó como director de Seguridad Pública de ese municipio y después fue elegido como presidente del PRI en la localidad.Reportes de la prensa del estado norteño de Chihuahua reseñan que el líder político sufrió un atentado a balazos hace poco más de un mes.El Gobierno de México anunció el 4 de marzo una estrategia de seguridad pública para proteger a militantes y candidatos que pueden ser blanco de la violencia e intimidación del crimen organizado, que en el último semestre dejó más de 60 líderes políticos muertos.La estrategia de las autoridades federales, en coordinación con gobiernos locales, tiene el objetivo de "darle protección a candidatos, que no los amenacen, que no los agredan, que no los intimiden, ni los obliguen a declinar por amenazas, por otros intereses", que distorsionan el proceso electoral, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.La cartera federal de Seguridad Pública reveló el 4 de marzo que de septiembre de 2020 a febrero de 2021 se registraron 73 delitos relacionados con acontecimientos políticos, en los cuales hubo 64 personas víctimas de homicidio.En los próximos comicios serán elegidos el 80% de los 2.500 alcaldes del país, los 500 diputados del Congreso federal, y 15 de los 32 gobernadores, más de un millar de cargos en congresos locales, para un total de más de 21.000 cargos de elección.

/20200722/como-el-delito-de-violencia-politica-puede-cimbrar-el-panorama-mexicano-1092177358.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

elecciones, asesinato, méxico