El Ministerio de Salud de Eslovaquia permitirá solo vacunas que pasen aprobación oficial

"El Ministerio de Salud de la república, tomando en consideración la salud y la seguridad de la vacunación, permitirá solo [las vacunas] que pasen un proceso

"El Ministerio de Salud de la república, tomando en consideración la salud y la seguridad de la vacunación, permitirá solo [las vacunas] que pasen un proceso estándar de aprobación en un laboratorio certificado o en la Agencia Europea de Medicamentos", dijo el ministro de Salud eslovaco, Vladimir Lengvarsky, ante la prensa.Según el ministro, muchos ciudadanos eslovacos están interesados en vacunarse con la vacuna rusa Sputnik V, y es responsabilidad de las autoridades facilitar el fármaco a la población.El 8 de abril, la cuenta oficial de Sputnik V en Twitter informó de que el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en inglés) solicitó al Gobierno de Eslovaquia que devuelva las dosis recibidas de la vacuna rusa Sputnik V por infringir el contrato.Se explica que el Instituto Estatal de Control de Medicamentos (SIDC, por sus siglas en inglés) eslovaco realizó ensayos de la vacuna rusa en un laboratorio que no es parte del Laboratorio Oficial de Control de Medicamentos de la Unión Europea (OMCL), mientras que el propio RDIF exigía que las dosis de Sputnik V sean enviadas a un laboratorio del OMCL autorizado por el bloque comunitario.El SIDC afirmó que el lote de Sputnik V suministrado a Eslovaquia no tiene las mismas características que la vacuna descrita en la revista The Lancet.A principios de marzo, Eslovaquia compró a Rusia la vacuna Sputnik V por iniciativa del entonces primer ministro eslovaco Igor Matovic y el ministro de Salud, Marek Krajci.El hecho provocó un escándalo en las filas de la coalición gobernante porque Matovic no lo hizo saber a los colegas del gabinete de ministros ni a la presidenta eslovaca, Zuzana Caputova, que estaban en contra del uso de vacunas aún no aprobadas por el regulador europeo.La situación se agravó a tal punto que el ministro de Salud decidió dimitir a principios de marzo y a finales del mismo mes también presentó su dimisión el primer ministro, Matovic, que poco después fue nombrado vice primer ministro y titular de Finanzas de Eslovaquia.

