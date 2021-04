https://mundo.sputniknews.com/20210409/kremlin-disputa-con-eslovaquia-por-sputnik-v-no-minara-confianza-en-el-farmaco-en-ue-1110974159.html

Kremlin: disputa con Eslovaquia por Sputnik V no minará confianza en el fármaco en UE

Kremlin: disputa con Eslovaquia por Sputnik V no minará confianza en el fármaco en UE

"No, no estamos de acuerdo, eso no socava de manera alguna la confianza que tiene la UE en nuestra vacuna", respondió el portavoz a la pregunta correspondiente.

2021-04-09T10:45+0000

2021-04-09T10:45+0000

2021-04-09T10:42+0000

internacional

sputnik v (vacuna)

eslovaquia

ue

rusia

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/03/1094313960_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d387d1426f94189d471d834a722f47dd.jpg

"No, no estamos de acuerdo, eso no socava de manera alguna la confianza que tiene la UE en nuestra vacuna", respondió el portavoz a la pregunta correspondiente.

eslovaquia

rusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

sputnik v (vacuna), eslovaquia, ue, rusia, europa