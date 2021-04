https://mundo.sputniknews.com/20210408/una-cientifica-espanola-afirma-que-el-riesgo-de-astrazeneca-es-minimo-y-pide-tranquilidad-1110935955.html

Una científica española afirma que el riesgo de AstraZeneca es mínimo y pide tranquilidad

Una científica española afirma que el riesgo de AstraZeneca es mínimo y pide tranquilidad

(Amplía a partir del párrafo 6) Barcelona (España), 8 abr (Sputnik).- La viróloga, inmunóloga e investigadora del Consejo Superior de Investigaciones

2021-04-08T13:56+0000

2021-04-08T13:56+0000

2021-04-08T13:57+0000

españa

astrazeneca

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109067172_0:226:3082:1960_1920x0_80_0_0_d4e228b513c657efe0c48770c612066d.jpg

"El riesgo que se ha declarado como posiblemente asociado a la vacuna de AstraZeneca es un riesgo mínimo, bajísimo, de menos de un caso por 100.000 personas y por lo tanto infrecuente. Este riesgo también ocurre en personas no vacunadas", garantizó esta científica de la mayor institución pública de investigación en España.Del Val se pronunció así tras ser preguntada por la decisión del Gobierno de España de suspender la vacunación con el fármaco desarrollado por la Universidad de Oxford (Reino Unido) en la población inferior a los 60 años.La investigadora española insistió en la seguridad de esta vacuna y recordó que las de Pfizer y Moderna también comportan un riesgo infrecuente de anafilaxis, una reacción alérgica grave.Sobre las personas a las que ya se administró la primera dosis de la vacuna, Del Val dijo que están "más protegidos que los que no tengan ninguna" y se mostró partidaria de esperar hasta 12 semanas para que reciban la segunda porque es más eficaz tras este período.A estos ciudadanos pidió "que estén tranquilos" porque "llegará el momento en que se aclare la política en cuanto al plan de vacunación y podrán recibir la segunda dosis de AstraZeneca sin problemas".La Agencia Europea del Medicamento concluyó esta semana que existen posibles vínculos entre los casos de trombos en personas vacunadas con el fármaco de Oxford, aunque descartó evidencia de un mayor riesgo en ciertos grupos de población.La mayoría de los trombos confirmados se dieron en mujeres menores de 60 años, de ahí que varios países incluida España revisaran los criterios de edad para AstraZeneca.En cuanto a esto, Del Val aseveró que "el riesgo es mínimo para todos" y "no se puede asociar a ninguna población, ni siquiera a mujeres jóvenes", ya que los efectos secundarios en este colectivo "simplemente reflejan que ha habido más mujeres jóvenes vacunadas con AstraZeneca" que otros grupos de población.La investigadora del CSIC consideró una buena noticia que se vacune a los mayores de 60 con este fármaco ya que "son las personas que más lo necesitan" y recalcó la importancia "vacunar a las personas que tienen mucho riesgo".

https://mundo.sputniknews.com/20210407/astrazeneca-trata-de-establecer-que-causa-trombosis-tras-vacunacion-con-su-farmaco-1110906432.html

https://mundo.sputniknews.com/20210406/debate-de-vacunas-las-patentes-son-una-forma-perversa-de-ganar-dinero-con-el-miedo-1110844291.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

astrazeneca