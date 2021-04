https://mundo.sputniknews.com/20210407/rueda-de-prensa-posterior-al-consejo-interterritorial-del-sistema-nacional-de-salud-1110889641.html

Sanidad acuerda con las comunidades suspender la vacunación con AstraZeneca en menores de 60 años

Sanidad acuerda con las comunidades suspender la vacunación con AstraZeneca en menores de 60 años

Recordemos que anteriormente el comité de seguridad de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha concluido que existe una "posible relación" entre la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 y los trombos. Por ello, la agencia ha reiterado que deben figurar en la lista de efectos secundarios "muy raros" de la vacuna e incide en que los beneficios superan con creces las posibles consecuencias adversas.Entre otras cuestiones, el Ministerio de Sanidad además propone a las comunidades autónomas regular el artículo 6.2 de la Ley 2/2021 de 29 de marzo, para que el uso de la mascarilla no sea obligatorio en la playa durante el baño, en la práctica del deporte individual o mientras se realicen aquellas actividades al aire libre incompatibles con su uso. También se permitirá no llevarla en los momentos de descanso en un lugar fijo siempre que se mantenga la distancia de seguridad de 1,5 metros. Esto supondría que se podrá tomar el sol en la playa o piscinas sin mascarilla este verano, por ejemplo. Sin embargo, sí deberá usarse mientras se dan paseos por la playa según el borrador del documento que Sanidad ha trasladado a las comunidades autónomas. La semana pasada, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ofreció a los consejeros autonómicos trabajar "de manera técnica" para buscar consensos en torno a la nueva ley de normalidad, cuya literalidad imponía el uso de la mascarilla en cualquier espacio abierto sin importar la distancia de bioseguridad o la actividad física que se estuviese realizando, lo que provocó en seguida un aluvión de críticas por parte de algunas comunidades y también de la sociedad civil. En el Consejo Interterritorial del miércoles 7 de abril también se debatirá sobre la prolongación del estado de alarma más allá del 9 de mayo, después de que Pedro Sánchez anunciase por sorpresa su intención de no prolongarlo más; y se revisarán los acuerdos del uso en España de la vacuna AstraZeneca . En la rueda de prensa posterior se actualiza la situación epidemiológica sobre el COVID-19 en el país, donde los últimos datos indican que ya se habría entrado en una cuarta ola debido al aumento de la incidencia y la presión en las UCIS donde ya se ha alcanzado el 19,92% de ocupación, un dato muy preocupante según los expertos. Por último, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), también se actualizará la situación del proceso de vacunación en España.Hasta el momento y según las últimas cifras actualizadas del Ministerio de Sanidad, ya han recibido las dos dosis que se prescriben de la vacuna contra el coronavirus 2.902.291 personas, y 9.021.001 han sido inoculadas con la primera dosis; lo que supone un 12% de la población total de España. Estos números aún quedan lejos del objetivo del Gobierno de llegar al 70% de la población vacunada en verano, aunque durante el mes de abril se está recibiendo un número récord de sueros y se ha aumentado de manera considerable el ritmo de la vacunación. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró en rueda de prensa que para el mes de agosto, 33 millones de españoles estarán completamente inmunizados frente al virus.

