¿Tomar el sol con mascarilla? Una nueva ley española exige su uso en cualquier espacio público

España se enfrenta a su segundo verano más atípico. Si en 2020 ya nos acostumbramos a ver limitaciones de acceso y aforo en las playas, ahora deberemos

España se enfrenta a su segundo verano más atípico. Si en 2020 ya nos acostumbramos a ver limitaciones de acceso y aforo en las playas, ahora deberemos familiarizarnos con la mascarilla más que nunca, aunque no haya nadie a nuestro alrededor.Hasta ahora, no era necesario llevarla puesta al aire libre siempre y cuando hubiese más de un metro y medio de distancia entre dos personas, pero la Ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, en su Artículo 6.1. refleja su obligatoriedad en cualquier espacio público, es decir, que hasta en la playa se deberá tomar el sol con ella o pasear por la montaña aunque no haya ninguna persona cerca.No obstante, exime a aquellos que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, "por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización".Tampoco será exigible durante el ejercicio de deporte individual al aire libre, ni en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, "por la propia naturaleza de las actividades", el uso de la mascarilla resulte incompatible.

