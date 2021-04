https://mundo.sputniknews.com/20210408/moscu-respondera-a-cualquier-accion-hostil-de-washington-1110946116.html

Moscú responderá a cualquier acción hostil de Washington

Moscú responderá a cualquier acción hostil de Washington

La agencia Bloomberg reportó el 7 de abril, citando a tres personas familiarizadas con el asunto, que la administración de Joe Biden está considerando la

2021-04-08T17:29+0000

2021-04-08T17:29+0000

2021-04-08T17:11+0000

relaciones bilaterales

serguéi lavrov

el punto

eeuu

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/1110947056_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_47f4fc1301e7ff1251a002bb22b48dfa.jpg

Moscú responderá a cualquier acción hostil de Washington Moscú responderá a cualquier acción hostil de Washington

La agencia Bloomberg reportó el 7 de abril, citando a tres personas familiarizadas con el asunto, que la administración de Joe Biden está considerando la expulsión de diplomáticos rusos por el presunto papel de Rusia en el ciberataque a SolarWinds y la presunta intromisión en las elecciones presidenciales de 2020."Esto es difícil de comentar. Desde luego, responderemos a cualquier medida hostil. Hasta ahora no vi decisiones concretas, no se anunció nada", declaró Lavrov."La imprevisibilidad y agresividad de la política de EEUU con respecto a Rusia hace posible el empleo de cualquier léxico", declaró Dmitri Peskov, el portavoz del presidente ruso, en respuesta a una pregunta acerca de si el Kremlin está de acuerdo con tal evaluación o si considera que la política de EEUU debe ser evaluada en esas mismas expresiones. Dr. en Ciencias Sociales, periodista independiente, analista internacional argentino Eduardo J. Vior, opina que "EEUU no se ha dado cuenta de que el mundo ha cambiado mucho e intentar hacer cosas en un mundo multipolar donde se ha configurado un sólido bloque de alianza euroasiático entre Rusia, China e Iran es un suicidio que solamente puede llevar a conflictos terribles para la humanidad".En otras noticiasRusia de momento no tiene planes de devolver a Washington a su embajador en EEUU, Anatoli Antónov, comunicó a Sputnik el viceministro de Exteriores ruso Serguéi Riabkov. En marzo pasado Antónov fue llamado a consultas a Moscú para revisar las relaciones ruso-estadounidenses.La Agencia Europea del Medicamento examinará la semana que viene el cumplimiento de los estándares científicos y éticos durante los ensayos clínicos de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V, comunicó el periódico The Financial Times.El tema de la admisión de Ucrania en la OTAN no figura en la agenda, declaró la portavoz adjunta del Gobierno alemán, Ulrike Demmer. "Ucrania tiene derecho de libre opción de sus necesidades políticas. No obstante, por ahora no se prevén pasos sucesivos encaminados al ingreso del país en la alianza", dijo la funcionaria, teniendo en cuenta la reciente declaración hecha por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. El destructor de misiles guiados estadounidense USS John S. McCain ha realizado un "tránsito de rutina" por el Estrecho de Taiwán el 7 de abril a través de aguas internacionales de acuerdo con el derecho internacional", informó la Marina a través de un comunicado de prensa."El tránsito del buque a través del Estrecho de Taiwán demuestra el compromiso de Estados Unidos con un Indo-Pacífico libre y abierto", precisó la nota de la Armada y agregó que el Ejército estadounidense continuaría volando, navegando y operando en cualquier lugar donde la ley internacional lo permita.Estos y otros temas en el programa diario El Punto.

https://mundo.sputniknews.com/20210324/rusia-respondera-si-eeuu-provoca-dias-duros-en-las-relaciones-bilaterales-1110349659.html

https://mundo.sputniknews.com/20210408/por-que-un-destructor-de-eeuu-entro-en-el-estrecho-de-taiwan-la-situacion-se-esta-calentando-1110927601.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

relaciones bilaterales, serguéi lavrov, eeuu, rusia