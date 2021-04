https://mundo.sputniknews.com/20210408/rusia-advierte-que-respondera-a-cualesquiera-acciones-inamistosas-de-eeuu-1110924220.html

Rusia advierte que responderá a cualesquiera acciones inamistosas de EEUU

Rusia advierte que responderá a cualesquiera acciones inamistosas de EEUU

La agencia Bloomberg reportó el miércoles, citando a tres personas familiarizadas con el asunto, que la Administración Biden está considerando la expulsión de

2021-04-08T07:45+0000

2021-04-08T07:45+0000

2021-04-08T08:13+0000

internacional

eeuu

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/03/1094313536_0:10:3113:1761_1920x0_80_0_0_bd9849b5598c5ec0f7e5f8b8934be97f.jpg

La agencia Bloomberg reportó el miércoles, citando a tres personas familiarizadas con el asunto, que la Administración Biden está considerando la expulsión de diplomáticos rusos por el presunto papel de Rusia en el ciberataque a SolarWinds y la supuesta intromisión en las elecciones presidenciales de 2020. También se están barajando las medidas contra personas del entorno del presidente Vladímir Putin y las agencias vinculadas a las acusaciones de interferencia electoral.El canciller calificó de "estúpida" la política de Washington hacia Moscú."Incluso una estructura tan prowashingtoniana como Atlantic Council ya está publicando materiales en los que critica el comportamiento atascadero de EEUU hacia a Rusia, y tal vez incluso el comportamiento estúpido, que no trae ningún resultado en términos de los objetivos que se marcaron a la hora de imponer las sanciones", señaló.En cuanto al Tratado de Cielos Abiertos, Lavrov afirmó que Moscú había lanzado el proceso de retirada del acuerdo ya que no tiene garantías de que tras la salida de Estados Unidos del tratado, sus aliados europeos, signatarios de este convenio, no compartan con Washington los datos que reciben a través de los vuelos sobre el territorio ruso."Sabemos con certeza que los estadounidenses durante todos esos meses después de que anunciaran su retirada del tratado, estaban persuadiendo a sus aliados para que transmitieran esos datos a escondidas", agregó.

https://mundo.sputniknews.com/20210407/eeuu-afirma-que-volver-al-tratado-de-cielos-abiertos-enviaria-un-mensaje-errado-a-rusia-1110887579.html

eeuu

rusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

eeuu, rusia