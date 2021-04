https://mundo.sputniknews.com/20210407/hersill-el-pulmon-de-medio-mundo-durante-la-pandemia-1110879882.html

Hersill, el pulmón de medio mundo durante la pandemia

Una "enorme responsabilidad" en el momento más crítico de la pandemia. Así describe la compañía Hersill su experiencia en la fabricación de respiradores las

Una "enorme responsabilidad" en el momento más crítico de la pandemia. Así describe la compañía Hersill su experiencia en la fabricación de respiradores las primeras semanas en las que se decretó el estado de alarma en marzo de 2020. La empresa, fundada en 1973 por uno de los pioneros del sector en España, Benjamín Herranz Escamilla, comenzó diseñando y fabricando equipos de oxigenoterapia, aspiración y emergencias, y en pocos años se convirtió en líder del mercado nacional de estos productos. En la actualidad cuentan con una plantilla de 75 empleados y sus productos se exportan a medio mundo.5.100 respiradores en tiempo récordFue entonces cuando asumieron su primer encargo solicitado por el Ministerio de Sanidad: fabricar en pocos días un primer lote de 100 respiradores. Al ser una empresa relativamente pequeña para la enorme demanda, acordaron una alianza con otra empresa madrileña dedicada a la Defensa y el armamento, Escribano Mechanical & Engineering. Posteriormente, las autoridades se dieron cuenta de la gravedad de la pandemia por lo que Madrid y el resto de comunidades autónomas vieron que necesitaban muchos más equipos. A través de un proyecto conjunto con el Ministerio de Industria, fueron capaces de suministrar 600 unidades semanalmente durante nueve semanas hasta un total de 5.000 respiradores, que se distribuyeron por toda España. Actualmente, no solo venden al país ibérico, también exportan sus respiradores a Sudamérica, Asia o el norte de África.La compañía es consciente de la vital importancia que han tenido sus aparatos durante la pandemia. Su producto estrella en la crisis sanitaria ha sido el respirador de transporte VITAE-40, un equipo ligero y fácil de transportar que facilita su logística de distribución, así como su manejo en espacios reducidos dentro de las ucis. "Es un equipo complejo que sirve para ventilar de manera artificial a un paciente y que como cualquier equipo médico, y más un aparato de esta índole, debe cumplir con las certificaciones de calidad oportunas y haber pasado las pruebas suficientes para que haya una garantía que vaya a cumplir con su función", aseguran. Por el momento, siguen cumpliendo su misión: "Cuidar de la salud de las personas desarrollando tecnología médica fiable".Durante la primera ola, entre la preocupación y la incertidumbre, hubo muchos particulares y profesionales que se ofrecieron a echar una mano de manera voluntaria. "También ha habido una colaboración valiosísima por parte de los proveedores y empresas como es el caso de Correos que han ayudado a acelerar esa entrega de equipos y que han hecho posible entre todos que los hospitales estuvieran lo mejor dotados posibles en un tiempo récord", confiesan desde la compañía.Actualmente afirman estar preparados para la inminente cuarta ola que está por llegar y sus clientes van desde todo tipo de hospitales hasta el personal del Ejército. En su totalidad, Hersill ha conseguido fabricar 5.100 respiradores en los momentos más duros de la pandemia y ahora fabrican bajo demanda para tener una reserva de 200 respiradores y así, poder garantizar una inmediatez de suministro de los mismos. "España dispone de un stock bastante grande de respiradores para que en el peor de los casos sea capaz de afrontar una situación de emergencia parecida a la que sufrimos el pasado año", apaciguan.Exportaciones a medio mundoSus respiradores han salvado vidas en las zonas más críticas a nivel global. Durante el verano de 2020, estuvieron presentes en países como Mauritania, en un momento en el que los contagios por coronavirus aumentaban exponencialmente. Ese hecho agravó la situación del país, ya que la carencia de personal especializado y la falta de equipamiento médico en las unidades de cuidados intensivos dejó desarmados a los sanitarios en el campo de batalla de la pandemia. Fue entonces cuando la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, gestionó el envío de 10 respiradores Vitae 40, filtros antibacterianos para respiradores, mascarillas faciales de anestesia, arneses para mascarillas, EPI, además de medicamentos y consumibles de tratamiento diagnóstico. Entre todas las empresas, eligieron a Hersill como encargada de fabricar dichos productos.Su expansión ha ido creciendo casi por sorpresa. Cuando la compañía se fundó en 1973 el propósito no era exportar, sino crear en España una empresa fabricante de aparatos médicos, lo cual por aquel entonces en el país era inexistente, y menos de capital 100% español. "La estrategia de exportación se planteó tiempo después en 1997, cuando nos planteamos por primera vez acudir como expositor a la feria internacional de referencia en el sector: la feria Medica en Düsseldorf", sostienen.Hersill en la actualidad está presente en Asia, norte de África y también en América Latina. En concreto la región representó en 2020 el 10,5% del total de sus ventas. Los países donde más ha crecido la demanda han sido Colombia, Nicaragua, Ecuador, México, Perú, Bolivia y la gama de productos que más se han vendido han sido de la familia de Aspiración médica, Oxigenoterapia y Anestesia.Más allá de los respiradoresAparte de respiradores, producen otros muchos aparatos en la lucha contra la pandemia como caudalímetros, reguladores de vacío, máquinas de anestesia, resucitadores manuales y laringoscopios. Por poner un ejemplo, cada vez que se abre una cama en un hospital es necesario equiparla con un caudalímetro y un regulador de vacío. Los caudalímetros sirven para dar oxígeno al paciente, imprescindible para pacientes COVID en un estado menos grave que suelen recibir tratamientos de oxigenoterapia y los reguladores de vacío sirven para aspirar, limpiar de mucosidades y secreciones la vía respiratoria del paciente.Hersill ha conseguido suministrar en cuatro meses 51.800 caudalímetros de oxígeno —entre ellos, la totalidad del hospital provisional en Madrid construido dentro de las instalaciones de la sala de congresos de IFEMA, que fueron 5.000— y 16.500 reguladores de vacío, de los que también 820 unidades fueron para IFEMA.En el caso de las máquinas de anestesia, su uso habitual es el suministro de gases a un paciente que se encuentra en quirófano durante una cirugía. Los resucitadores manuales, mayormente utilizados por los servicios de emergencias permiten ventilar al paciente manualmente y no de forma automática. Finalmente, los laringoscopios sirven para la entubación de un paciente, facilitando la conducción del tubo en la tráquea. Estos son tan solo algunos ejemplos de sus productos. Hersill ha sabido sacar partido de toda su experiencia en el sector durante casi medio siglo para convertirse, durante la pandemia, en el pulmón de medio mundo.

