Kiev propone ejercicios militares Ucrania-OTAN en respuesta a maniobras ruso-bielorrusas

"Tales acciones de la Federación de Rusia representan un desafío para la seguridad de Ucrania y la OTAN que se debe contrarrestar con esfuerzos conjuntos",

"Tales acciones de la Federación de Rusia representan un desafío para la seguridad de Ucrania y la OTAN que se debe contrarrestar con esfuerzos conjuntos", declaró Mashovets y sugirió como una de las soluciones posibles realizar "actividades conjuntas, incluidos ejercicios militares de Ucrania y la Alianza".También recomendó aumentar el nivel de disposición combativa de las fuerzas en los países miembros de la OTAN limítrofes con Ucrania.Mashovets informó a la embajadora que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ratificó una estrategia de seguridad militar en virtud de la ejecución de la estrategia de seguridad nacional.Asimismo, puso al tanto de la reforma del sector de industria de defensa ucraniano, en particular, la transformación del consorcio estatal Ukroboronprom en varios grupos de empresas.Por su parte, la embajadora de Canadá apuntó a que es necesario un "control civil democrático sobre las Fuerzas Armadas ucranianas" e indicó que la aprobación de leyes respectivas sería "una señal importante" para la OTAN.También expresó el apoyo de Canadá a los esfuerzos ucranianos en las reformas de defensa y seguridad.Desde 2014 Ucrania no deja de hacer pronósticos sobre las acciones de las Fuerzas Armadas rusas, incluida la supuesta preparación de ataques. El presidente ruso, Vladímir Putin, ha dicho en reiteradas ocasiones que Rusia no piensa atacar a nadie.Rusia también ha rechazado en varias ocasiones las acusaciones ucranianas de que participa en el conflicto en Donbás, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero de 2014.

