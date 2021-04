https://mundo.sputniknews.com/20210402/japon-enviara-expertos-para-ayudar-en-la-investigacion-del-bloqueo-del-canal-de-suez-1110733511.html

Japón enviará expertos para ayudar en la investigación del bloqueo del canal de Suez

"Cuatro funcionarios viajarán a Egipto y estarán dispuestos a cooperar si se les pide que ayuden a investigar el incidente y tomar medidas para que no vuelva a

El ministro no especificó cuándo se trasladarán a Egipto.El 23 de marzo pasado, el portacontenedores Ever Given perteneciente a la compañía japonesa Shoei Kisen y gestionado por la compañía Evergreen Marine Corporation de Taiwán, encalló en el kilómetro 151 del canal de Suez.El buque que mide 400 metros de eslora y 59 de manga y tiene una capacidad de carga de 220.000 toneladas paralizó la ruta entre el mar Rojo y el Mediterráneo durante seis días, hasta que el 29 de marzo fue reflotado tras varios intentos fallidos de desencallarlo con operaciones de remolque y dragado.Una comisión que incluye a un representante de la Autoridad del Canal de Suez y expertos en ingeniería, derecho marítimo e indemnizaciones comenzó a investigar las causas del incidente el 31 de marzo. Según algunas estimaciones, el importe total de los daños por el bloqueo del canal ronda mil millones de dólares.

