El bloqueo del canal de Suez "iba a suceder tarde o temprano"

BANGKOK (Sputnik) — La causa principal del reciente incidente en el canal de Suez fue el tamaño del supercarguero Ever Given, declaró a Sputnik el experto... 31.03.2021

"La dirección de la empresa, propietaria del barco, dice que el viento fuerte causó el incidente. Puedo confirmar que el viento era muy fuerte (...) Pero la causa principal es el tamaño gigante del portacontenedores", dijo Voitenko que de momento se encuentra en Tailandia.Según el experto, las empresas de transporte mostraron negligencia, al no considerar todos los riesgos del paso de gigantes portacontenedores por el canal de Suez, algo que "debería haberse hecho hace mucho tiempo".El experto, además, calificó de peligroso este tipo de buques ya que pierden más contenedores que otros barcos durante el balanceo, y en caso de un incendio su tripulación corre un mayor riesgo que la de barcos más pequeños.El 23 de marzo el portacontenedores Ever Given perteneciente a la compañía japonesa Shoei Kisen y gestionado por la compañía Evergreen Marine Corporation de Taiwán, encalló en el kilómetro 151 del canal de Suez. El buque, de 400 metros de eslora y 59 de manga, con una capacidad de carga de 220.000 toneladas, fue reflotado el lunes 29 de marzo.

