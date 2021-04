https://mundo.sputniknews.com/20210401/onu-mujeres-pide-incluir-perspectiva-de-genero-a-la-respuesta-ante-crisis-de-covid-19-1110692900.html

ONU Mujeres pide incluir perspectiva de género a la respuesta ante crisis de COVID-19

ONU Mujeres pide incluir perspectiva de género a la respuesta ante crisis de COVID-19

MONTEVIDEO (Sputnik) — La respuesta a la crisis económica y social del COVID-19 debe incluir la perspectiva de género

onu mujeres

igualdad de género

pueblos indígenas

mujeres

La especialista resaltó que este es un impulso que comparten con la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que viene llevando adelante el proceso de preparación para la cumbre sobre los sistemas alimentarios convocada para este año por el secretario general del organismo, António Guterres.En dicha cumbre se espera que haya avances en los compromisos para efectivamente poder encontrar salidas a la crisis del COVID-19 que pongan los sistemas alimentarios al centro, explicó Alemany."La FAO, ONU y ONU Mujeres entendemos que no podemos hablar de transformación de los sistemas alimentarios sin igualdad de género", añadió.En ese sentido, explicó que las mujeres son las más golpeadas ante las crisis y que su trabajo, tanto productivo como reproductivo, suele quedar invisibilizado.Según datos de la FAO, 20 millones más de mujeres que hombres padecen inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe y el 79% de las mujeres rurales están en empleos informales."Podríamos decirlo al revés, solo 21% de las mujeres rurales tienen trabajo formales y por lo tanto solo el 21% de ellas tiene acceso a cualquier tipo de protección social, llámese licencia por maternidad, jubilación, seguro por desempleo (...)", dijo la representante de ONU Mujeres, doctoranda en Economía por la Universidad Complutense de Madrid.La situación es todavía más grave, añadió, si se tiene en cuenta el dato de que en el último año se habla de un aumento de 42% de la pobreza extrema en la región.Otro tema muy preocupante del impacto de la crisis es que las mujeres han salido en gran medida del mercado de trabajo, lo que supuso un retroceso de diez años, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).También preocupa a la ONU el tema de la conectividad, ya que 70% de los hogares rurales en la región no tienen acceso a internet."La transformación de los sistemas alimentarios también pasa por el acceso a la tecnología y a la digitalización", recordó Alemany, quien agregó que estos permiten no solo capacitación, sino acceder a nuevos mercados y financiación.Diversidad e interseccionalidadDentro de la región hay mucha diversidad y realidades diferentes, pero desde el diálogo que está liderando la FAO se está trabajando para asegurar la representación de todos los actores, tanto públicos como privados, sindicales y de la sociedad civil, explicó la académica.Y si bien las necesidades son diferentes, hay algunos elementos en común, como la preocupación por poder garantizar acceso a alimentos seguros y nutritivos para toda la población, así como asegurar la sostenibilidad y la viabilidad para la economía rural."En América Latina y el Caribe tenemos que volver a hablar de la inseguridad alimentaria como una preocupación central", consideró Alemany, y llamó a reconocer que este es un problema que en muchos países había desaparecido o disminuido y hoy tiene que ser prioritario.PropuestasEntre las propuestas para alcanzar una transformación de los sistemas alimentarios que tenga en cuenta la perspectiva de género se debe garantizar la voz y participación de las mujeres en igualdad de condiciones en las instancias de decisión, dijo Alemany.También el acceso a la tierra y a los servicios públicos básicos en el sistema alimentario, ya sea los tradicionales, como financiamiento y asistencia técnica, del cual están excluidas las mujeres rurales, como los más nuevos, como la conectividad a internet."El mundo y la economía se digitalizan, de forma más acelerada por el COVID-19, pero desde antes, y lograr iniciativas que aseguren el acceso a la conectividad es fundamental", dijo.En ese sentido, la representante de ONU explicó que trabajan junto a la Cepal para evaluar cuál sería la inversión necesaria para eliminar esa brecha digital y avanzar hacia una canasta básica digital de acceso para las mujeres rurales.También es fundamental fortalecer los sistemas nacionales de cuidados en los países donde existen, y crearlos donde no, para permitir a las mujeres liberar tiempo para poder avanzar en sus emprendimientos productivos, dijo."Hay amplia evidencia de cómo las mujeres rurales también tienen una mayor sobrecarga de los cuidados en el hogar, más allá de trabajar en el campo a la par de los hombres", recordó.Desde ONU Mujeres consideran que se debe asegurar el financiamiento de la igualdad de género en momentos de crisis."A pesar de que haya restricciones económicas, lo peor que se puede hacer es reducir los presupuestos públicos para igualdad de género", aseguró.Finalmente, destacó que es bueno que la FAO haga las mismas recomendaciones y que no sea solo ONU Mujeres quien tenga clara la dimensión de género de los problemas del desarrollo.Alemany participó el miércoles del diálogo regional "Igualdad de género y empoderamiento económico de las mujeres para la transformación de los sistemas alimentarios de América Latina y el Caribe", evento organizado por la FAO y el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias.El objetivo del encuentro fue identificar las prioridades regionales y políticas públicas sobre perspectiva de género y empoderamiento de las mujeres en los sistemas alimentarios de América Latina y el Caribe, de cara a la Cumbre 2021 de los Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas, según un comunicado de la FAO.Participaron unas 300 especialistas y actores relevantes del sistema agroalimentario.

onu mujeres, igualdad de género, pueblos indígenas, mujeres