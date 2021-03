https://mundo.sputniknews.com/20210309/onu-destaca-en-papel-de-las-mujeres-en-combate-a-pandemia-de-covid-19-en-mexico-1109668529.html

ONU destaca en papel de las mujeres en combate a pandemia de COVID-19 en México

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Las mujeres están al mando de instituciones que dan "respuestas efectivas e inclusivas" ante la pandemia de COVID-19 en el mundo... 09.03.2021, Sputnik Mundo

Aunque en el mundo, las mujeres representan 72,8% de la fuerza laboral en el sector salud, "en México, casi 500.000 personas se dedican a la enfermería con un grado técnico o especializado, de las cuales, 79% son mujeres y 21% son hombres", señaló la oficina de la ONU en este país, en el marco del Día Internacional de la MujerBajo el lema "Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19", la oficina de la ONU destacó que las mujeres mexicanas participan "desde los ámbitos de decisión más altos hasta la prestación de servicios en la primera línea".En ese marco, la ONU invitó a las instituciones gubernamentales, de la sociedad civil, universidades, sector privado, medios de comunicación y la juventud a "crear liderazgos transformadores para la igualdad de género".Incrementar liderazgo femeninoEn ese contexto la ONU apunta que se necesitan "mayores liderazgos de mujeres y niñas en sectores como el de salud", y en general también en carreras científicas, para "garantizar una respuesta inclusiva" a los desafíos que vienen como consecuencias de la pandemia del nuevo coronavirus."Aún nos faltan más niñas y jóvenes en áreas científicas y más mujeres en puestos de liderazgo en el sector salud", observa la delegación permanente de la ONU, establecida en 2002.Los especialistas comparan que, mientras a nivel global, alrededor del 80% de las personas trabajadoras del hogar son mujeres, la contribución de las mujeres mexicanas a las labores domésticas es casi total."En México, la estimación del valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados en el hogar representa el 23,5% del Producto Interno Bruto del país", observa el documento del organismo internacional.De ahí la importancia de que la crisis por la pandemia de COVID-19 "una oportunidad para fortalecer las políticas de cuidados y crear sistemas universales de cuidado que permitirían atender las secuelas de la pandemia e incrementarían la participación laboral de las mujeres en México y en la región en general".Finalmente, la ONU denuncia que "la violencia y el acoso de que son objeto las mujeres en la vida pública constituyen una violación de los derechos humanos".Al parecer, esas violencia "ha aumentado junto con el número de mujeres que han ido accediendo al poder", contrasta el informe.Finalmente las agencias del organismo que trabajan en este país estiman "urgente que se intensifiquen las actividades de prevención y respuesta, en particular para reformar la legislación", lo cual requiere reforzar el acceso a la justicia y el seguimiento de esas acciones.La impunidad de los feminicidios es casi total, y ronda el 97% de casos que no son castigados.

