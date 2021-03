https://mundo.sputniknews.com/20210305/ocho-mujeres-que-cambiaron-la-politica-de-latinoamerica-1109589927.html

Ocho mujeres que cambiaron la política de Latinoamérica

Los hombres han marcado la vida política de América Latina. Aunque hay mujeres capaces de desempeñarse en los mismos ámbitos públicos que ellos, históricamente... 05.03.2021, Sputnik Mundo

En la última década Latinoamérica ha tenido de forma simultánea a tres mujeres presidentas —Cristina Fernández en Argentina, Michelle Bachelet en Chile y Dilma Rousseff en Brasil—, situación que no se repitió en ninguna otra región del mundo. Incluso Estados Unidos, uno de los países de mayor tradición democrática del mundo, nunca ha sido gobernado por una mujer; el puesto más alto al que ha llegado una mujer en la gobernación es el de vicepresidenta, que en enero de 2021 asumió Kamala Harris. Muchas mujeres latinoamericanas han luchado para que las futuras generaciones de mujeres puedan acceder a los lugares de poder, y gozar de más derechos conquistados. Mujeres que han cambiado la historia en América LatinaRigoberta es una activista indígena guatemalteca, conocida por su incansable liderazgo frente a las luchas sociales, y más recientemente por su carrera política a través del Partido del Frente Amplio de Guatemala. En 1992, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz, seis años más tarde con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional y en 2006, nombrada embajadora de buena voluntad por la UNESCO. Frida (1907-1954) fue una pintora mexicana que pasó a la posteridad no solo por su obra, sino por sus ideales políticos, anarquistas y revolucionarios. A pesar de que su obra se ha relacionado con la pintura nacionalista revolucionaria, ella misma reconoció que, aunque le hubiera gustado que fuera así, no era cierto. Mujeres como Juana tuvieron un rol esencial para la emancipación del colonialismo español en Latinoamérica en el siglo XIX. Ella tuvo un rol preponderante en el Ejército Auxiliar del Norte, bajo el mando de Manuel Belgrano, quien le obsequió su sable como reconocimiento a su lucha. También en la comandancia de las guerrillas que conformaron la luego denominada Republiqueta de La Laguna, por lo que su memoria es honrada en la Argentina y en Bolivia. En 2009 Cristina Fernández, la entonces presidenta de Argentina, convalidó el ascenso póstumo de Azurduy a general del Ejército. En 2015, Bolivia donó a Argentina una estatua en homenaje a esta heroína de la independencia. El 25 de noviembre de 1960 —los cadáveres de Minerva Mirabal, Patria Mirabal y María Teresa Mirabal, activistas dominicanas contra el régimen dictatorial de Rafael Leónidas Trujillo (1930 a 1961)—, aparecieron torturadas en el interior de un jeep.Las Mariposas, como se las conocía a estas tres mujeres, fueron encarceladas en varias ocasiones, hasta que Trujillo decidió mandarlas asesinar por su guardia secreta. La muerte de las hermanas, muy queridas por la sociedad dominicana, incrementó las tensiones con el Gobierno dictatorial, que finalmente cayó el 30 de mayo de 1961. La concejal brasileña fue una defensora de los derechos de las mujeres, organizó audiencias públicas sobre género, violencia, cuestiones raciales, en los últimos meses llevaba preparando un proyecto de ley para cohibir el acoso en el transporte público.Marielle, de 38 años, fue asesinada el 14 de marzo de 2018 dentro de su automóvil en el centro de Río de Janeiro. Un día antes del crimen escribió en su cuenta de Twitter: "¿Cuántos más tienen que morir para que esa guerra acabe?"El crimen de la concejala, que pertenecía al Partido Socialismo y Libertad (PSOL), conmocionó al país, y los dos autores materiales no fueron detenidos hasta un año después.María es concebida la primera lideresa política en Colombia. En la primera mitad del siglo XX dirigió la lucha por los derechos civiles fundamentales de la población y por los derechos de los trabajadores asalariados; encabezó la convocatoria y agitación de las huelgas obreras, colaboró en la difusión de las ideas socialistas y participó en forma decisiva en la fundación del Partido Socialista Revolucionario (PSR).

