https://mundo.sputniknews.com/20210401/ecuador-la-campana-sucia-para-catapultar-al-candidato-guillermo-lasso-1110693780.html

Ecuador: la campaña sucia para catapultar al candidato Guillermo Lasso

Ecuador: la campaña sucia para catapultar al candidato Guillermo Lasso

Es común ver a venezolanos pidiendo dinero en las calles de Quito. La inmigración en Ecuador es grande, y el tema Venezuela, como en otros países, es utilizado

2021-04-01T01:40+0000

2021-04-01T01:40+0000

2021-04-01T01:40+0000

américa latina

andrés arauz

guillermo lasso

campaña electoral

elecciones

ecuador

opinión & análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106807/99/1068079936_0:205:3500:2174_1920x0_80_0_0_e056918e6ad003d5e0c8430e93b49799.jpg

Es común ver a venezolanos pidiendo dinero en las calles de Quito. La inmigración en Ecuador es grande, y el tema Venezuela, como en otros países, es utilizado por la derecha para generar miedo en los votantes. Se trata de un mecanismo conocido, que, en el caso ecuatoriano, dio un paso más: la utilización de migrantes para una campaña, en este caso del candidato presidencial Guillermo Lasso, quien enfrentará a Andrés Arauz, el 11 de abril."Por votar por el socialismo estoy aquí pidiendo limosna", o, "yo tenía una casa y un trabajo, votamos mal y aquí estoy, ¿esto quieres para tu futuro?, vota bien", son algunos de los carteles que comenzaron a llevar venezolanos en los semáforos y esquinas de diferentes ciudades del país que, según diferentes fuentes, reciben entre 10 y 20 dólares por día.La campaña en las calles fue luego conducida a las redes sociales para multiplicar su efecto, tanto a nivel nacional como internacional, con su difusión, por ejemplo, por parte del expresidente de Colombia Álvaro Uribe. No fue lo único, en la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, fueron colocadas vallas del estreno del documental Venezuelización - Latinoamérica en peligro, en la misma intención de vincular a Arauz con el imaginario construido por los grandes medios sobre Venezuela.La aparición de esta maniobra de campaña sucia era esperada. Ya había sucedido en la primera vuelta, cuando, por ejemplo, desde la revista Semana, de Colombia, fue difundida una noticia falsa de un financiamiento de Arauz por parte del Ejército de Liberación Nacional, o cuando el Grupo Clarín, de Argentina, afirmó que Arauz se había vacunado contra el coronavirus en su visita en Buenos Aires previa a la primera vuelta.La campaña de segunda vuelta tiene, además, un nuevo elemento: el ingreso del asesor Jaime Durán Barba —exconsultor de Mauricio Macri—, especialista, entre otras cosas, en campañas sucias. El factor Durán BarbaEsa metodología es sistemática contra Arauz. Un ejemplo es acusarlo de querer poner fin a la dolarización —el país no tiene moneda propia, sino dólar estadounidense—, aunque Arauz repita en cada una de sus intervenciones y su programa político que fortalecerá la dolarización, algo que se condice, además, con su propio recorrido.El horizonte de fin de la moneda de Estados Unidos genera temor en la sociedad ecuatoriana, marcada por la recesión y las experiencias traumática del pasado. Y Durán Barba es, justamente, según Murillo Ruiz, "un experto en manejar las desilusiones de la gente en cualquier país donde ciertos políticos lo contratan para 'ganar' elecciones cueste lo que cueste".Lasso evidenció desde el inicio sus límites como candidato, con pocos atributos carismáticos, marcado por dos derrotas presidenciales anteriores, en el 2013, contra Rafael Correa, en el 2017 contra Lenín Moreno. Su problema central es triple: su pasado político-económico; su presente, aliado al Gobierno, y su programa neoliberal en caso de ser electo.La necesidad de mentirEl candidato presidencial necesita negar, en primer lugar, su pasado, en particular en la crisis económica de 1999, conocida como el feriado bancario, ocurrida bajo el gobierno de Jamil Mahuad (1998-2000). "La campaña de Mahuad fue financiada por ciertos banqueros de la costa ecuatoriana, entre ellos Lasso, por ello que su participación dentro de ese Gobierno no se limitó a lo político, sino que mientras cumplía funciones como gobernador del Guayas, al mismo tiempo era vicepresidente de la Asociación de Bancos, y muchos de los banqueros que apoyaron a Mahuad en la campaña, al momento del feriado bancario, ocupaban altos cargos en las secciones económicas del Gobierno", señala Murillo Ruiz. Lasso, además, presidía el Banco de Guayaquil, que tenía un patrimonio de 54 millones de dólares en 1998, y en el 2002 poseía 76 millones, según los datos de la Superintendencia de Bancos. El actual candidato busca esconder su participación en las decisiones económicas que llevaron a esa tragedia, así como ocultar que, en simultáneo, se enriqueció. Algo similar ocurre en la actualidad: intentar ocultar sus vínculos con Moreno y el hecho de que, nuevamente, aumentó su capital mientras la mayoría empobreció."Es vox populi que Lasso ha sido el poder tras la silla presidencial de Moreno", explica Murillo Ruiz. El actual presidente, que ganó de la mano del exmandatario Rafael Correa, traicionó a quienes lo llevar al Ejecutivo, y "tuvo como primer aliado a Lasso, más otros 'socios' como los medios privados tradicionales, las cámaras, la mayoría de los partidos políticos y, sobre todo, a la banca tanto de la sierra como de la costa".Lasso, según el Servicio de Rentas Internas, tuvo ingresos de 4,3 millones de dólares en el 2017; 2,3 millones en el 2018; 2 millones en el 2019 y 6,4 millones en el 2020, es decir el peor año para la economía nacional. Durante esos años, en simultáneo, fueron despedidos 130.000 trabajadores del Estado y 600.000 en el ámbito privado."Lasso se congratula de que Moreno haya tomado muchas ideas de su plan de gobierno", dice Murillo Ruiz. No solamente sucedió en decisiones pasadas, sino también en la principal acción que busca llevar adelante Moreno antes de dejar el palacio presidencial: la privatización del Banco Central de Ecuador (BCE). "Aunque el proyecto pareciera que pertenece solo al Gobierno de Moreno y a las exigencias del Fondo Monetario Internacional, el partido de Lasso en la Asamblea Nacional es el que más apoya ese intento privatizador junto a otros parlamentarios de derecha", afirma la socióloga ecuatoriana. El proyecto implicaría "que los banqueros privados manejen el BCE para impedir que el Gobierno pida préstamos a una entidad que nació como parte de la estructura estatal".La crisis del neoliberalismoLasso es un estereotipo de candidato de derecha, neoliberal y alineado a Estados Unidos. Sin embargo, su propuesta política debe ser en gran parte escondida o presentada bajo otras palabras, por no contar con un consenso mayoritario social. Por eso la campaña sucia contra Arauz, la polarización bajo el clivaje correísmo/anticorreísmo, y por eso, también, la fabricación de un Lasso ficticio.La fortuna de Lasso es entonces presentada como producto de su mérito, y su recorrido de especulación bancaria busca ser tapado por una serie de imágenes y discursos que lo muestran cercano a los pueblos y nacionalidades indígenas, a las mujeres, trabajadores, jóvenes.Detrás de ese producto manufacturado de campaña existe el proyecto de profundización del modelo neoliberal que ha venido implementando Moreno, quien tiene una aprobación muy baja en la sociedad ecuatoriana. Lasso difícilmente podría pensar en ganar la mayoría social bajo la apelación al neoliberalismo. Se trata de una situación similar a la que ocurrió con Macri en Argentina: ambos eran candidatos con pocas cualidades personales, con un plan de gobierno que debía ser ocultado, y el mismo estratega mediático, Durán Barba.Los días restantes hasta la elección estarán seguramente marcados por nuevas operaciones de campaña sucia, tanto en redes sociales, medios de comunicación, como desde las instituciones, para intentar golpear a Arauz, que encabeza las encuestas. El objetivo de numerosos factores de poder es impedir la victoria del candidato de la Revolución Ciudadana, para lo cual, han demostrado, los límites éticos no existen.

/20210216/ecuador-andres-arauz-denuncia-jugarretas-politicas-del-gobierno-de-lenin-moreno-1107761336.html

/20210319/candidato-ecuatoriano-andres-arauz-presenta-denuncia-penal-ante-fiscalia-de-colombia-1110213652.html

/20210330/candidatos-presidenciales-de-ecuador-se-reunen-con-embajador-de-estados-unidos-1110587252.html

/20210219/1107962019.html

/20210213/ecuador-la-segunda-vuelta-sera-entre-latinoamericanismo-y-neoliberalismo-1103266317.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Marco Teruggi https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/02/1094303474_0:0:400:400_100x100_80_0_0_c0aff2a3e38f640ccb679088aa891ee9.jpg

Marco Teruggi https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/02/1094303474_0:0:400:400_100x100_80_0_0_c0aff2a3e38f640ccb679088aa891ee9.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Marco Teruggi https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/02/1094303474_0:0:400:400_100x100_80_0_0_c0aff2a3e38f640ccb679088aa891ee9.jpg

andrés arauz, guillermo lasso, campaña electoral, elecciones, ecuador, opinión & análisis