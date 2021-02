https://mundo.sputniknews.com/20210219/1107962019.html

ELN niega financiación a campaña de ecuatoriano Arauz y señala a EEUU de orquestar montaje

BOGOTÁ (Sputnik) — El Frente de Guerra Occidental de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) negó que esa organización haya financiado la... 19.02.2021

El mismo se conoce luego de que el pasado 12 de febrero el fiscal General de Colombia, Francisco Barbosa, viajó a Ecuador para entregar información a su homóloga, Diana Salazar Méndez, relacionada con la supuesta financiación del ELN a la campaña de Arauz.Los documentos entregados por Barbosa a Ecuador corresponden a supuesta información hallada en los computadores de Felipe Vanegas Londoño, alias 'Uriel', excomandante del ELN que fue abatido en una operación militar colombiana en octubre pasado en el departamento de Chocó (noroeste).La información compartida por Barbosa a Salazar Méndez sería relevante en la investigación que llevan adelante las autoridades ecuatorianas sobre la supuesta financiación por parte del ELN a la campaña de Arauz Galarza, candidato por la alianza Unión por la Esperanza (UNES).En concreto, la información hallada se refiere a un "aporte préstamo" por 80.000 dólares para la campaña de Arauz y a conversaciones entre 'Uriel' y el expresidente ecuatoriano Correa, quien junto con la campaña del candidato niega el asunto y lo califica de "patraña" para "frenar el triunfo" de su delfín.Dicha información fue revelada días antes del viaje de Barbosa a Ecuador por la colombiana Revista Semana, respecto de lo cual el Frente de Guerra Occidental del ELN señaló este jueves en su comunicado que todo hace parte de una "campaña mediática que han desarrollado en contra del movimiento alternativo de Ecuador, que acaba de obtener la victoria en las elecciones presidenciales" en ese país.Asimismo, señaló que como guerrilla no se inmiscuye "en los asuntos de otros países" y dijo que respeta "la autodeterminación de los pueblos", por lo que señaló a Estados Unidos de estar detrás de los señalamientos."Es evidente que Estados Unidos, a través de sus títeres colombianos, ha sido el principal patrocinador de esta campaña, pues no le interesa que en su 'patio trasero' haya gente que piense y actúe en contra de sus intereses", señaló.Por último señaló que las acusaciones de financiación a la campaña de Arauz son "la repetición de la repetidera, siempre buscando las formas de desmovilizar e ilegalizar el avance de la liberación de los y las oprimidas", y que no es de extrañar que en adelante los computadores de 'Uriel' serán "la fuente primordial para sacar a la luz pública todas las mentiras y escándalos" que Colombia y EEUU han planeado para intervenir "en las democracias de otros países".

