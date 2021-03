https://mundo.sputniknews.com/20210330/ecuador-andres-arauz-rechaza-campana-sucia-en-su-contra-1110605959.html

Ecuador: Andrés Arauz rechaza "campaña sucia" en su contra

Ecuador: Andrés Arauz rechaza "campaña sucia" en su contra

Arauz, ganador de la primera vuelta de las elecciones en febrero, dijo que es hora de decir "basta" y que no entraría en la "campaña sucia" que ha impulsado su

Arauz, ganador de la primera vuelta de las elecciones en febrero, dijo que es hora de decir "basta" y que no entraría en la "campaña sucia" que ha impulsado su opositor, el candidato y banquero Guillermo Lasso.Arauz aseguró que fue funcionario de carrera del Banco Central del Ecuador entre los años 2006 y 2020. En 2006 ganó un concurso de méritos y oposición en un programa de la entidad llamado "Jóvenes profesionales", al cual logró acceder con una partida y que le dio la estabilidad laboral del caso. Cuando fue ministro, con el gobierno del entonces mandatario Rafael Correa, también estuvo bajo la modalidad de licencia y comisión de servicios, respectivamente.En tanto, su oponente, el empresario Guillermo Lasso, no detiene sus arremetidas y descalificativos en contra de Arauz, y se proclama único heraldo posible de la libertad.ArgentinaEl Gobierno anunció nuevas medidas para enfrentar la segunda ola de COVID-19 ante el creciente riesgo epidemiológico. Los trabajadores del sector público nacional quedan eximidos de la presencialidad por tres días y se reforzó la necesidad de extremar los cuidados en Semana Santa. BoliviaLa opositora Comunidad Ciudadana presentó una propuesta para buscar la "paz y reconciliación" del país, en momentos en los que la crisis política crece debido a las detenciones de exautoridades por el supuesto "golpe de Estado". El político Carlos Mesa confirmó la visión que tiene la alianza respecto a las elecciones de 2019, pero señaló que el país "está empantanado en un camino de vista de pasado que no le está haciendo ningún bien".Estos y otros temas en esta edición de '500 millones'.

