La EMA no ve razones para limitar el uso de la vacuna AstraZeneca

"Según datos científicos, por ahora no hay fundamento para restringir el uso de la vacuna para ciertos grupos de población", afirmó.

"Según datos científicos, por ahora no hay fundamento para restringir el uso de la vacuna para ciertos grupos de población", afirmó.Cooke recordó que el lunes 29 se celebró una sesión del comité para la evaluación de riesgos en farmacovigilancia europea de la EMA, con la participación de expertos independientes."Ellos reunieron los datos que posibilitaron evaluar los riesgos; por ahora los expertos nos aseguraron que no han podido establecer los factores del riesgo, como edad, género, condiciones médicas, para explicar aquellos casos raros", dijo.Precisó que un vinculación entre esos casos con el medicamento "no ha sido determinada, pero esta no se descarta, por eso los estudios continúan"."Hace dos semanas ofrecimos una estimación preliminar, y entonces concluimos que las ventajas de la vacuna AstraZeneca contra el coronavirus superan los efectos secundarios; la postura al respecto sigue sin cambios", subrayó Cooke.Varios países, en su mayoría europeos, suspendieron el uso de la vacuna AstraZeneca, tras detectarse una treintena de casos de trombosis, algunos fatales, entre las personas inoculadas con ese medicamento.AstraZeneca defiende su vacuna, subrayando que el número de casos de trombos en los inoculados con el fármaco es "significativamente menor de lo que se podría esperar".Tras la reunión del comité de inocuidad de la Agencia Europea de Medicamentos del 18 de marzo, este regulador anunció que sus expertos no han confirmado que la vacuna AstraZeneca eleve el riesgo de complicaciones tromboembólicas; reafirmó la inocuidad y la eficacia de esta vacuna, señalando que la protección que garantiza a la población supera considerablemente los probables riesgos.La EMA al mismo tiempo subrayó que el estudio de los efectos colaterales de esta vacuna proseguirá y que la información sobre los casos de trombosis se incluirá en los datos sobre el medicamento.

