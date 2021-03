https://mundo.sputniknews.com/20210330/terremoto-politico-en-brasil-por-que-bolsonaro-sustituye-a-tres-ministros-y-reubica-a-otros-tres-1110588709.html

Terremoto político en Brasil: por qué Bolsonaro sustituye a tres ministros y reubica a otros tres

Terremoto político en Brasil: por qué Bolsonaro sustituye a tres ministros y reubica a otros tres

Los cambios fueron recogidos en un comunicado de la Secretaría de Comunicación del Gobierno, horas después de que se conociera la salida de Ernesto Araujo como

2021-03-30T03:44+0000

2021-03-30T03:44+0000

2021-03-30T03:45+0000

américa latina

jair bolsonaro

brasil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/1110588679_0:48:3072:1776_1920x0_80_0_0_5aed319f1b2c667e2ee3588895aed618.jpg

Los cambios fueron recogidos en un comunicado de la Secretaría de Comunicación del Gobierno, horas después de que se conociera la salida de Ernesto Araujo como titular de Exteriores y del general Fernando Azevedo e Silva en Defensa. A estas dos renuncias se le suma la del ministro de la Procuraduría General de la República (AGU), José Leví.La remodelación incluye otros tres cargos ministeriales porque también hay una rotación de altos funcionarios.Cambio de Exteriores por fallida política de integración internacionalDe entre todos los cambios, el más esperado era el del canciller Ernesto Araujo, muy cuestionado en las últimas semanas por el aislamiento de Brasil en la escena internacional y las dificultades diplomáticas a la hora de adquirir vacunas contra el COVID-19. El nuevo ministro de Relaciones Exteriores será Carlos Alberto Franco França, un diplomático de carrera que hasta ahora trabajaba como asesor en la presidencia de la República.De 56 años, França, graduado en Derecho, entró en el servicio diplomático en 1991, y fuera de Brasil fue embajador en EEUU, Paraguay y en Bolivia (en dos ocasiones). Las relaciones Brasil-Bolivia, de hecho, fueron el tema de una tesis que presentó para ascender a ministro de segunda clase.Hasta ahora, França trabajaba como asesor en la Presidencia de la República, cargo al que accedió tras ganarse la confianza de Bolsonaro cuando dirigía los protocolos y ceremonias del Palacio del Planalto (la sede del Gobierno).Según la prensa brasileña, França es un diplomático discreto, moderado y poco dado a estar en el centro de atención. Se espera que la llegada de França a la Cancillería dé a la diplomacia brasileña un giro más pragmático y menos ideológico, después de la controvertida gestión de Araújo.El ya exministro deja el cargo entre fuertes críticas por el aislamiento internacional de Brasil y la dificultad que tiene el país para comprar vacunas contra el COVID-19 debido a la falta de aliados internacionales de peso.Araújo apostó desde el primer momento por alinear la política externa de Brasil con los intereses del expresidente Donald Trump (2017-2021) en EEUU. También profundizó las tensiones con China, principal destino de las exportaciones brasileñas, país que veía como una amenaza, y que ahora resulta clave para acceder a los insumos con los que se producen vacunas. Además, siempre se mostró muy crítico o escéptico con los foros multilaterales y enfrió la relación con socios históricos de Brasil, como la UE o países vecinos, especialmente Argentina. El titular de Defensa abandona el cargo ante creciente desacuerdo con BolsonaroA solo horas de la renuncia del jefe de Exteriores, el ministro de Defensa, el general Fernando Azevedo e Silva, fue el segundo ministro en dimitir el lunes 29 de marzo. En nota oficial, Silva agradeció al presidente de la República y dijo que dejó "la certeza de la misión cumplida" durante el ejercicio de su cargo.Aún no se ha revelado el motivo de la salida del ministro y el nuevo nombre para ocupar la cartera de Defensa.El general, fue considerado un ministro discreto, cuidadoso con las palabras que intentó equilibrar el vínculo entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas. En noviembre del 2020, Azevedo e Silva y los comandantes de las tres ramas militares del país —el general Edson Pujol (Ejército), el almirante Ilques Barbosa (Armada) y el brigadier Antonio Carlos Moretti (Fuerza Aérea)— emitieron una nota conjunta en la que afirman la separación entre las Fuerzas Armadas y política.La manifestación se realizó luego de que Bolsonaro citó el uso de "la pólvora" para defender la Amazonía. Las constantes asociaciones de Bolsonaro con las Fuerzas Armadas llevaron al comandante del Ejército Pujol a afirmar en discursos que las FFAA son una institución del Estado brasileño y no de los gobiernos.El jefe de la Abogacía General renuncia por su negativa a apoyar a BolsonaroTambién habrá cambios en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública: el actual ministro, André Mendonça, dejará el cargo para liderar la Abogacía General de la Unión (AGU). El ahora extitular José Leví entregó una carta de renuncia por la negativa a apoyar a Jair Bolsonaro en la acción directa de inconstitucionalidad que el presidente propuso a la Suprema Corte Federal contra tres estados que habían implementado un toque de queda, Bahía, Distrito Federal y Rio Grande do Sul.Leví no firmó el documento presentado por el presidente contra la Corte Suprema. Además, mostró su desacuerdo con la estrategia del Gobierno en la lucha contra la pandemia y sobre cómo se lidiaba con la crisis política.Antes de asumir la AGU, José Levi ocupó el cargo de procurador general del Tesoro Nacional. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UGRGS), Levi tiene una maestría y un doctorado en Derecho del Estado de la Universidad de São Paulo (USP).Otras reubicacionesEn el Ministerio de Defensa, en lugar de Fernando Azevedo e Silva estará otro militar, el actual jefe de la Casa Civil (un equivalente a primer ministro) Walter Souza Braga Netto.El Ministerio de la Casa Civil, a su vez, estará ocupado por Luis Eduardo Ramos, un general del Ejército que hasta ahora era ministro de la Secretaría de Gobierno.El Ministerio de la Secretaría de Gobierno pasará a estar ocupado por la diputada federal Flavia Arruda.También habrá cambios en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública: el actual ministro, André Mendonça, dejará el cargo para liderar la Abogacía General de la Unión.En su lugar, el ministro de Justicia será un comisario de la Policía Federal Anderson Torres, que hasta ahora era secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal.

/20210329/no-podemos-mas-un-medico-denuncia-una-fiesta-cerca-del-servicio-de-urgencias-en-brasil-1110552816.html

/20210329/brasil-planta-bosques-de-memoria-para-recordar-a-las-victimas-del-covid-19-1110582164.html

1

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

jair bolsonaro, brasil