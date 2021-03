https://mundo.sputniknews.com/20210329/no-podemos-mas-un-medico-denuncia-una-fiesta-cerca-del-servicio-de-urgencias-en-brasil-1110552816.html

"No podemos más": un médico denuncia una fiesta cerca del servicio de urgencias en Brasil

En la grabación se escucha la música a alto volumen que proviene de un edificio ubicado al lado de un aparcamiento, a pocos metros del hospital donde trabaja

2021-03-29T14:58+0000

2021-03-29T14:58+0000

2021-03-29T14:58+0000

En la grabación se escucha la música a alto volumen que proviene de un edificio ubicado al lado de un aparcamiento, a pocos metros del hospital donde trabaja Nelson Muzel.Unos 73 pacientes estaban siendo atendidos en el servicio, y algunos de ellos se encontraban en estado grave, explica el trabajador sanitario. "Miren a los pacientes hospitalizados en esa ventana, díganme si es posible trabajar así, no hay condiciones, no hay respeto por nosotros [el personal sanitario] que estamos aquí dando nuestra sangre para darles algo de calidad de vida, estamos trabajando en condiciones insalubres, esto es inaceptable, no hay la más mínima condición para ayudar a esos pacientes. Ya estamos saturados y no podemos más", lamenta el médico.En la grabación Muzel instó a las autoridades a tomar medidas y explicó que había llamado a la Policía "un millón de veces" para denunciar otras fiestas, pero no lo atendieron."Mañana estos juerguistas serán los pacientes a quienes estemos ayudando allí adentro. ¿No van a hacer algo? Estamos pidiendo ayuda", señala el hombre, antes de concluir que toda esta situación es "absurda".Brasil es el segundo país más afectado del mundo por la pandemia, con 12.534.688 casos de COVID-19 y 312.206 muertes registradas hasta el 28 de marzo, según los datos oficiales del Ministerio de Salud de Brasil. El 25 de marzo este país latinoamericano superó por primera vez los 100.000 casos confirmados en un solo día.Anteriormente, el Instituto Butantan de Sao Paulo, un centro público dependiente del Gobierno del estado de Sao Paulo (sureste de Brasil) anunció la creación de la primera vacuna contra el coronavirus totalmente brasileña.

2021

Un médico denuncia una fiesta cerca del servicio de urgencias en Brasil El médico brasileño Nelson Muzel denunció en las redes sociales una ruidosa fiesta que se celebró cerca de una unidad del servicio de urgencias que atiende a los pacientes con COVID-19 en el distrito de Itaquera de Sao Paulo.

