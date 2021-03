https://mundo.sputniknews.com/20210327/maria-jose-pizarro-el-pacto-historico-busca-materializar-los-acuerdos-de-paz-en-colombia-1110508720.html

María José Pizarro: "El Pacto Histórico busca materializar los acuerdos de paz en Colombia"

La diputada María José Pizarro forma parte del Pacto Histórico, una coalición liderada por el senador Gustavo Petro y que busca reunir a las fuerzas de... 27.03.2021, Sputnik Mundo

"Hay que dar una composición distinta a las fuerzas en el Congreso y construir un equilibrio de poder", afirmó María José Pizarro, diputada colombiana e integrante de la nueva coalición de izquierda Pacto Histórico.La alianza progresista liderada por el senador y excandidato presidencial Gustavo Petro "es una propuesta de cara al país que nos permita no solo defender y materializar los acuerdos de paz, sino avanzar en propuestas en medio de una crisis social histórica".Y aseguró que Colombia "arrastra una larga tradición de incumplimiento y de mezquindad de la clase dirigente" en relación con los acuerdos de paz. "Somos un país en guerra que se desangra: desde 1985 hasta hoy tenemos entre 89 mil y 100 mil desaparecidos", dijo.Pizarro sostuvo que el gobierno del presidente Iván Duque "expresó desde el primer momento que no tenía la mínima intención de avanzar con los acuerdos" firmados por su antecesor Juan Manuel Santos y la entonces guerrilla de las FARC en 2016.En tanto, subrayó que "el partido de gobierno ha cooptado la Fiscalía y todos los órganos de control; a esto se suman las mayorías abrumadoras en el Congreso".Sobre si aceptaría acompañar a Petro en una fórmula presidencial, Pizarro manifestó que "si ese es el objetivo que me pide el movimiento y la ciudadanía, estoy dispuesta a asumir cualquier reto".La copresidenta de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes colombiana aseveró que "hemos sido gobernados por sectores muy tradicionales, de derecha, que nos han llevado a tener un papel vergonzante en el continente", en alusión a la política regional.Pero ese desempeño se da también en el ámbito doméstico, particularmente en lo que refiere al manejo de la pandemia. "Seguimos ante un escenario crítico. Y el plan de vacunación se ha convertido en una transacción económica", apuntó.En su 30 aniversario, el Mercosur exhibe tensiones internasEste viernes 26 de marzo se conmemoró el 30 aniversario de la firma del Tratado de Asunción, por el que se creó el Mercosur, en medio de logros y tensiones entre sus miembros."El principal objetivo de Mercosur era cambiar la matriz productiva. Pero se tuvo la mala fortuna de nacer en un periodo muy neoliberal del mundo", señaló Guillermo Oglietti, doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).También se refirió a la reunión virtual entre los mandatarios del bloque, durante la cual el uruguayo Luis Lacalle Pou dijo que el Mercosur debía flexibilizarse y no ser un "lastre".En ese sentido, Oglietti indicó que "a los países más grandes les conviene cerrar más la economía y reservarse el mercado interno, y a los más chicos abrirse al mundo para venderle al Mercosur y venderle barato al resto del mundo".Con todo, remarcó que el bloque "sí ha dado grandes pasos" y el primero "es contar con estos mercados gigantescos que son Brasil y Argentina". Para que cambie la inercia del Mercosur "debe haber acuerdos necesarios" entre sus socios más grandes.Al respecto, el subdirector del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) sostuvo que "los países más pequeños que lo integran sienten que debe haber cierta generosidad de los más grandes, es decir, permitir la supervivencia de ciertos sectores".Asimismo, Oglietti lamentó que "se dieron pocos acuerdos de integración con los países vecinos" como Chile o Bolivia y con Venezuela.En el programa se informó acerca de la advertencia del presidente estadounidense Joe Biden a Corea del Norte tras el lanzamiento de misiles balísticos; y el récord de 100 mil casos de COVID-19 registrados en un día en Brasil.También se informó sobre la cifra de 320 fallecidos por la represión de las protestas contra la junta militar en Birmania desde el golpe de Estado del 1 de febrero; y las dificultades para formar gobierno en Israel.El equipo de Voces del Mundo está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani, Patricio Porta y Diana Martínez Tancredi. Este programa se emite en vivo por Radio Cooperativa de lunes a viernes de 14 a 15, hora argentina.

