Los misiles de Corea del Norte desafían a la Administración Biden

Corea del Norte realizó ensayos de dos misiles de corto alcance después de denunciar a Washington por realizar ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur.

Corea del Norte realizó ensayos de dos misiles de corto alcance después de denunciar a Washington por realizar ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur.La semana pasada, la hermana del líder norcoreano, Kim Yo-jong, arremetió contra Estados Unidos y Corea por realizar estas maniobras. La influyente política advirtió que si EEUU quiere dormir bien en los próximos cuatro años, será mejor que no haga cosas que le quiten el sueño.Aunque los ensayos norcoreanos no violaron las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, un funcionario estadounidense, citado por WSJ, subrayó que el desafío de lidiar con Pyongyang es significativo. "No nos hacemos ilusiones sobre la dificultad que nos presenta esta tarea", dijo.La prueba de misiles, que se produjo después de la severa advertencia de la hermana de Kim, "fue un claro desafío para la Administración" estadounidense, opinó Victor Cha, profesor de la Universidad de Georgetown. Las recientes pruebas ejercen una nueva presión sobre Estados Unidos para que desarrolle una estrategia respecto a Corea del Norte.Un alto funcionario de EEUU comentó al diario que la revisión de la política se encuentra en sus "etapas finales" y que el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan recibiría a sus homólogos de Japón y Corea del Sur la próxima semana para "discutir los resultados".La Administración Biden busca desarrollar un "nuevo enfoque" para Corea del Norte. Según los diplomáticos estadounidenses, será muy diferente al del presidente Donald Trump, que se reunía directamente con Kim Jong-un, y al del presidente Barack Obama, que renunció al compromiso hasta que Pyongyang cambiara su comportamiento.Ambas políticas no lograron frenar a Corea del Norte, observó el medio.La Administración Biden, mientras tanto, es consciente de que podría ser criticada por vacilar en caso de que Corea del Norte reinicie sus ensayos nucleares. Según las fuentes del diario, "esas preocupaciones se volvieron más urgentes este mes cuando la inteligencia estadounidense detectó señales de que Corea del Norte podría reanudar sus pruebas"."Existe una necesidad urgente de volver a comprometerse con el Norte, porque Pyongyang continúa acumulando más plutonio para armas nucleares. Cuanto antes mejor", dijo Daryl Kimball, director ejecutivo de la Asociación de Control de Armas.

