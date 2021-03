https://mundo.sputniknews.com/20210326/el-canciller-fundador-del-mercosur-explica-por-que-el-bloque-nacio-a-paso-de-tortuga-1110466377.html

El canciller fundador del Mercosur explica por qué el bloque nació "a paso de tortuga"

Joan Royo Gual Río de Janeiro (Brasil), 26 mar (Sputnik).- Francisco Rezek, canciller de Brasil en 1991, cuando nació el Mercosur (Mercado Común del Sur),

"Aquella filosofía se preserva hasta hoy. Siempre decíamos, 'aunque vayamos a paso de tortuga lo que no haremos es comprometer el dinero público de los cuatro países en un proyecto que no satisfaga las expectativas populares'", dice quien fuera el jefe de la diplomacia brasileña durante el Gobierno de Fernando Collor de Mello (1990-1992).Rezek afirma que el Pacto Andino (iniciativa creada a fines de los años 60 por Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú), era "el modelo de lo que no había que hacer", por el despilfarro de gasto público, y que la principal preocupación de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, los países fundadores del Mercosur, era en ese momento "no parecer muy confiados y no crear gastos para el tesoro nacional de cuatro países que no podían definirse como ricos".El excanciller brasileño explica que lo ideal hubiera sido reunir en el bloque a todo el cono sur, incluyendo a Chile, "pero enseguida" estuvo claro "que por sus lazos con EEUU no iba a querer participar desde el primer momento".Durante un tiempo, el Mercosur no fue nada más que las reuniones periódicas de los cancilleres y ministros de Economía, hasta que con el protocolo de Ouro Preto, en 1994, se le dio personalidad jurídica y el bloque se transformó en una organización internacional.PresionesRezek recuerda las presiones que recibía de sus colegas europeos en los años 90, que no acababan de entender qué es lo que se traían entre manos los latinoamericanos.El espejo de la entonces Comunidad Económica Europea (CEE) estuvo muy presente en la génesis del Mercosur, y Rezek destaca que una de las debilidades del bloque sudamericano se debía y se debe aún hoy a una de las principales diferencias con el europeo: la fuerte voluntad política. Allí, tras dos guerras mundiales que casi devastan el continente, unirse era "cuestión de supervivencia".Esa urgencia, esa voluntad política que había en los dos motores del continente, Francia y Alemania, para dejar atrás una historia de enfrentamientos, no se daba en América del Sur, a pesar de que las tensiones, sobre todo entre Brasil y Argentina, eran una constante."No teníamos la integración económica como una necesidad primaria. Era bueno, pero no era crucial", resume el excanciller brasileño.InequidadesEn el Mercosur, además, había grandes diferencias entre países (el Producto Interno Bruto de Brasil multiplica varias veces el de Paraguay) y mucha desigualdad interna, además de problemas domésticos graves, empezando por Brasil, que a principios de los 90 se enfrentaba a una inflación de dos dígitos."Teníamos una moneda que se devaluaba a un ritmo frenético, era lo mismo que no tener moneda. El Mercosur estaba siendo fundado por cuatro países y el principal de ellos, Brasil, no tenía moneda, imagínate qué calamidad, qué perspectiva horrenda", apunta el excanciller, que a pesar de todo confió en que la crisis se resolvería, como acabó sucediendo, gracias al "Plan Real" lanzado por el gobierno de Itamar Franco en 1994 para estabilizar la economía del país.En opinión de Rezek, el proceso de integración también se vio dificultado por las tensiones con Argentina, que de forma recurrente se quejaba de que Brasil era el gran beneficiado del Mercosur, algo que para el diplomático "no tiene ninguna lógica".Rezek es el único de los ministros que firmaron el Tratado de Asunción que sigue vivo.Además de canciller con el gobierno de Collor de Mello, fue subprocurador general de la República y juez del Tribunal Supremo Federal en dos ocasiones. Ahora dirige su propio bufete de abogados en la ciudad Sao Paulo.El Mercosur (Mercado Común del Sur) fue creado el 26 de marzo de 1991, cuando los presidentes Fernando Collor de Mello, de Brasil, Carlos Menem, de Argentina, Luis Alberto Lacalle, de Uruguay, y Andrés Rodríguez, de Paraguay, pusieron su firma en el Tratado de Asunción.El primer artículo del Tratado establece que el Mercado Común, que debería estar conformado al 31 de diciembre de 1994, implica "la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente".Con una población de más de 295 millones de personas, el Mercosur es la quinta economía del mundo, y en 2020 realizó exportaciones por más de 250.000 millones de dólares, con una balanza comercial favorable en más de 74 millones de dólares, según datos del organismo.

