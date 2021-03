https://mundo.sputniknews.com/20210326/el-mercosur-un-bloque-de-30-anos-que-vive-por-la-politica-1110449900.html

El Mercosur, un bloque de 30 años que vive por la política

(Amplía desde el subtítulo) Buenos Aires, 26 mar (Sputnik).- Este viernes se cumplen 30 años de la conformación del Mercado Común del Sur (Mercosur), un

américa latina

felipe solá

argentina

mercosur

El Mercosur fue fundado mediante el Tratado de Asunción en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y se convirtió en uno de los hitos fundamentales de la integración económica latinoamericana, pensada para superar la anterior lógica de rivalidad entre los países e instaurar una dinámica de cooperación.Con casi 300 millones de habitantes y una superficie cercana a los 15 millones de kilómetros cuadrados (un 50% más grande que el continente europeo y casi el tamaño de Rusia), el bloque es conocido por su gran potencial en materia de recursos naturales y alimentos.El Mercosur vende al exterior el 63% de la soja del mundo, y es el principal exportador mundial de carne vacuna, carne de pollo, maíz, café y hierro, así como también es el octavo productor mundial de automotores.Su PBI alcanzó en 2019 los 4,467 billones de dólares (medido por paridad de poder adquisitivo), lo que lo coloca, en bloque, como la quinta economía más grande del mundo.Al principio se trató de una zona de libre comercio para que bienes y servicios circulen sin restricciones, y también un arancel externo común que permite administrar el intercambio con el resto del mundo."Esto permitió que nuestro comercio mutuo creciera vigorosamente", asegura Solá, "conseguimos también promover un intercambio de productos con valor agregado entre los cuatros países socios que permitió dinamizar actividades de exportación no tradicionales y creadoras de puestos de trabajo de alto valor agregado".Entre esos productos, biocombustibles, química y petroquímica, plásticos, productos farmacéuticos, siderurgia y automotriz, entre otros rubros.Si bien el Mercosur es reconocido en el mundo por exportar productos primarios, fronteras adentro es el mecanismo para intercambiar productos industrializados, destacándose, por ejemplo, el comercio automotor, que representa casi un 50% del comercio global entre Argentina y Brasil."En materia de salud pública, la coordinación entre nuestros países ha sido siempre importante, y más aún durante la actual pandemia de COVID-19. Nuestros ciudadanos pueden también radicarse en otro país del bloque y trabajar libremente de manera fácil, algo que no es común en el resto del mundo", destaca el canciller argentino.En 2004 fue creado el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, mediante el cual se han destinado más de 1.000 millones de dólares en préstamos no reembolsables para proyectos de infraestructura y desarrollo productivo, entre otros."Desde sus primeros años el Mercosur negoció y firmó acuerdos comerciales con la mayor parte de los países de la región latinoamericana, lo que permite contar hoy día con un área de libre comercio que abarca a la mayor parte de los países de América Latina", añade Solá.Esos intercambios también fueron con la Unión Europea, la EFTA, Israel, Egipto, India, los países del sur de África, entre otros.Es por ello que el jefe de la diplomacia argentina cree que "el Mercosur no es un bloque cerrado al comercio exterior, sino una plataforma para que nuestros países se proyecten al resto del mundo".De la economía a la políticaLa cooperación dentro del bloque se extiende a otros ámbitos: la cultura, la educación, la ciencia y la tecnología, la construcción de una ciudadanía común, la coordinación de políticas sociales y económicas, etcétera.Los ámbitos de trabajo conjunto en el bloque son múltiples y variados y se van modificando a medida que los cambios en el contexto internacional y en el de los países así lo requieren.En ese sentido, hoy la realidad marca nuevos desafíos."Nuestra agenda estratégica nos obliga a trabajar para definir políticas comunes y coordinadas de desarrollo productivo, para ampliar nuestra capacidad productiva de bienes y de servicios, generar economías de escala y de especialización, e insertarnos de manera más inteligente en las cadenas globales de valor y en las corrientes inversoras globales", expresa Solá.En el escenario internacional, "tanto en el G20 como en la OMC, la FAO y otros organismos internacionales, la unión de nuestros países nos ayuda a defender nuestras posiciones en la agenda global", explica.Y agrega: "Ante un escenario mundial crecientemente complejo y fragmentado, es cada vez más relevante la coordinación de posiciones que el Mercosur nos permite hacer"."Creemos que el sentido de la integración es buscar acuerdos, respetando la diversidad de nuestros países, e inspirados en la voluntad política de querer integrarnos", afirma, "el Mercosur impulsa un regionalismo solidario en materia política, económica y social porque sabemos que enfrentar las dificultades unidos nos hace más fuertes".A pesar de las diferencias ideológicas existentes en el bloque, el canciller argentino cree que "el Mercosur es el instrumento de política exterior más relevante de los últimos 30 años para nuestros países. Se trata, en definitiva, de una política de estado que se ha preservado más allá de los cambios de gobierno"."En estos 30 años hemos logrado muchas coincidencias: el compromiso con la democracia como una condición fundamental para la vida de nuestros pueblos; el respeto por los derechos humanos como un valor esencial e irrenunciable para la convivencia; el reconocimiento de nuestra diversidad; la coordinación de nuestras políticas de crecimiento para integrar nuestras estructuras productivas", asegura.En el mismo sentido, agrega: "el mundo se encuentra experimentando una reconfiguración de la estructura del poder mundial, junto con una crisis de las instituciones internacionales que nos han regido en los últimos 70 años"."Frente a los desafíos e incertidumbres que plantea este escenario, no tenemos dudas de que la integración de nuestros países seguirá siendo el mejor camino para impulsar nuestro desarrollo, preservar nuestra soberanía, promover el bienestar de nuestros pueblos e integrarnos al mundo", concluye.

argentina

