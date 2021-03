https://mundo.sputniknews.com/20210327/gobierno-de-venezuela-denuncia-que-guaido-se-opone-a-la-vacunacion-contra-el-covid-19-1110513694.html

Gobierno de Venezuela denuncia que Guaidó se opone a la vacunación contra el COVID-19

El criminal Juan Guaidó ha hecho todo lo posible por impedir la vacunación del pueblo de Venezuela y luego de forma hipócrita pretende venir a engañar a

Esta reacción se produjo luego de que el exdiputado, que en 2019 se autoproclamó presidente interino de Venezuela, asegurara que su gestión había permitido obtener los recursos para la vacunación contra el COVID-19 y participar en el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 (Covax)."Trabajamos en una solución para los venezolanos, es así como aprobamos el mecanismo que permitirá, en los próximos meses, tener acceso a la vacuna contra el COVID-19 para los más vulnerables", afirmó Guaidó.Al respecto la vicepresidenta aseguró que Guaidó y sus representantes legales en el Reino Unido se han opuesto a todas las propuestas realizadas por el Gobierno venezolano a los tribunales ingleses para la liberación de las reservas en oro del Estado directo al mecanismo Covax."El pueblo de Venezuela tiene que saber la verdad, quién está al frente de esta batalla su jefe de Estado, Nicolás Maduro, mientras los extremistas que se han prestado para los planes de despojo de Venezuela, se han opuesto al proceso de vacunación", afirmó.Rodríguez destacó el rol de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral de mayoría oficialista) en las gestiones para la compra de vacunas a través del mecanismo Covax.La oposición y el Gobierno de Venezuela se han mantenido en conversaciones desde mediados de 2020, con la gestión de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), para que los recursos del país bloqueados en el extranjero sirvan para la compra de vacunas e insumos para atender la pandemia.Sin embargo, el proceso ha sufrido demoras lo que ha complicado la adquisición de las vacunas por Venezuela.Esta semana OPS informó que Venezuela está en proceso de pagar 18 millones de dólares que exige Covax para garantizar un cupo en la segunda ronda de entrega de vacunas, pero que aún se debe demostrar que podrá pagar otros 100 millones de dólares para que le asignen más de dos millones de dosis.Sin embargo, recientemente surgió una nueva polémica, pues la vicepresidenta Rodríguez y el jefe de Estado aseguraron que no adquirirán la vacuna AstraZeneca, alegando que la autoridad sanitaria no la había autorizado por posibles efectos adversos.Por su parte, la OPS afirmó que en la segunda ronda de entrega de Covax se espera que Venezuela reciba precisamente dosis de esa vacuna, pero la fabricada en Corea del Sur, que asegura no es la misma que reportó algunas situaciones adversas que han sido posteriormente desmentidas por la comunidad científica.En Venezuela se lleva a cabo la inmunización con las vacunas Sputnik V, de Rusia, y Sinopharm, de China, pero hasta el momento la nación caribeña ha recibido menos de un millón de dosis.

