España suma 7.586 nuevos contagios y 590 muertes por COVID-19 y aumenta restricciones

"En España hasta el momento se han notificado un total de 3.255.324 casos confirmados de COVID-19 y 75.010 fallecidos", dice textualmente el informe de situación del Ministerio de Sanidad.Con estos datos, la incidencia acumulada escala hasta los 138 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, cuatro más que ayer, el 25 de marzo con lo que continúa la reactivación de la enfermedad en el país iniciada a finales de la semana pasada.En este contexto y ante el temor a una cuarta ola de la enfermedad tras las vacaciones de Semana Santa que comienzan el jueves próximo 1 de abril, en esta jornada se anunciaron medidas más estrictas por territorios, ya que las competencias de Sanidad son compartidas en España por los Gobiernos regionales y el central.En primer lugar se posicionó el Gobierno de Navarra, que decretó el cierre del interior de los bares y cafeterías, una medida que estará vigente hasta el próximo 8 de abril y que obligará a consumir bebidas y comidas solo en terrazas.Estas medidas entrarán en vigor en cuanto el Ejecutivo navarro reciba el aval del Tribunal Superior de Justicia de esta región, pero en cualquier caso no más tarde del 1 de abril, que es cuando comienza este periodo vacacional.A continuación, le ha seguido la Comunidad Autónoma del País Vasco que adelantó en la tarde de este 25 de marzo que durante la jornada del sábado 27 de marzo anunciará la lista de los municipios que quedarán cerrados perimetralmente durante los días festivos; es decir, sus habitantes no podrán salir de sus ciudades en Semana Santa, bajo riesgo de exponerse a una multa.Según anunció el lehendakari —presidente— vasco, Íñigo Urkullu serán los municipios de más de 5.000 habitantes que en la jornada del sábado registren una incidencia superior a los 400 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.Pese a ello, los vascos que hubieran hecho una reserva hotelera para Semana Santa en una localidad confinada podrán acceder a ella; una medida que se adopta para evitar una avalancha de cancelaciones y después de que el propio Ejecutivo vasco animara a sus ciudadanos a practicar el turismo dentro de la región en estos días de asueto.Estas primeras medidas llegan después de que la estatal Comisión de Salud Pública emitiera asimismo este viernes 25 una recomendación a las Comunidades Autónomas para prohibir la entrada a los gimnasios y el interior de los bares y restaurantes cuando la incidencia acumulada de una región supere los 150 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.Las recomendaciones de este órgano estatal no son de obligado cumplimiento por las autonomías, sin embargo sí constituyen un respaldo para que los Gobiernos regionales adopten estas impopulares medidas en puertas de un periodo vacacional con tanta tradición como la Semana Santa.Según los datos difundidos el 25 de marzo, las Comunidades Autónomas susceptibles de adoptar estas medidas por su incidencia acumulada superior a 150 casos son Asturias (163), Cataluña (184), Madrid (241), Navarra (223), País Vasco (213) y las ciudades autónomas de Ceuta (260) y Melilla (501).

