Epidemia deportiva en las calles españolas: "No creo que volvamos a encerrarnos en los gimnasios"

Carreteras, paseos marítimos, parques y avenidas están siendo repobladas por deportistas como nunca antes había sucedido en España. Más allá de la constatación de las calles, el mercado deportivo da señas evidentes. Sin stock y con meses de espera para quien quiera comprar una bicicleta, los repentinos atletas del COVID buscan alternativas y en Sevilla, las encuentran en la orilla del Guadalquivir. "Pasaba por aquí haciendo caminatas con unas amigas y descubrimos esta nueva opción", nos cuenta Raquel, usuaria de uno de los primeros gimnasios a cielo abierto de España. "Soy socia de un club con gimnasio, pero he dejado de ir. Para mí ahora es prioritario entrenar al aire libre por seguridad".Cubofit es un nuevo modelo de negocio que promete ganancias inmediatas con una inversión reducida. El gimnasio en la calle está en el interior de un contenedor y convierte la sala de entrenamiento en un punto de encuentro social. "Esto es una galería, estamos junto al río y a cada instante paran para preguntar por la inscripción", explica a Sputnik el director técnico de Cubofit Sevilla Ivan Franco, abrumado por las demandas de inscripción.El gimnasio dentro de un contenedor, además de Sevilla, ya está en zonas de recreo como las playas de Málaga, Murcia o Barcelona. "En Sevilla somos los primeros, pero no seremos los últimos, este modelo de negocio ha llegado para quedarse", cuenta Franco.Más atletas en femeninoEl aumento de la práctica deportiva, además de la presencia de runners o de mercados sin stock, lo confirma también la principal app que opera como red social de los deportistas. Strava integra a 73 millones de personas aficionadas al deporte en todo el mundo. Según el informe anual de la empresa, la actividad en su red aumentó un tercio en todo el mundo, pero en España, este aumento se notó sobre todo cuando se levantó el confinamiento estricto, con un crecimiento del 51% en las actividades en exterior. Los gimnasios abiertos beben de esta dinámica social en la que las mujeres han cobrado mucho más protagonismo. Las deportistas de nuestro país incrementaron su actividad en un 12,39%. En Cubofit Sevilla, durante las sesiones de entrenamiento a las que asistimos, solo hay un hombre.Hasta ahora había carencia de evidencias científicasEstamos, sin duda alguna, ante una gran noticia en el contexto de lucha contra una pandemia. Más deporte, implica lógicamente más salud, pero la relación con el deporte y el COVID quedaba difuminada por la creencia generalizada y vaga de que sí, podía ayudar, pero no era un factor definitivo para prevenir.Pues bien, ahora una investigación científica acaba de confirmar que más práctica deportiva, implica una mejor defensa contra el coronavirus. Especialistas del Instituto Cardiovascular del Hospital Clínico San Carlos (Madrid) confirmaron el 15 de marzo que una actividad física regular aumenta hasta en ocho veces las posibilidades de supervivencia ante el COVID. El 13,8% de mortalidad en personas sedentarias frente al 1,8% en personas activas, los resultados fueron concluyentes. El estudio se basó en el análisis de 520 pacientes, de entre 18 y 70 años de edad, encuestados entre el 15 de febrero y el 15 de abril de 2020. “Ahora hemos podido comprobar en pacientes hospitalizados con COVID-19 la trascendental influencia de la práctica de ejercicio físico en la supervivencia o mortalidad de estos pacientes”, afirma Ricardo Salgado, uno de los cardiólogos responsables del estudio.Invertir en deporte, una apuesta seguraAhora que la ciencia ha confirmado la lógica de que invertir en deporte, y más en contextos de pandemia, es invertir en salud, llega la hora de analizar el panorama español. Según un exhaustivo análisis de la revista especializa Deportistas, la media de gasto deportivo es de 8,65 euros por ciudadano (en datos 2020) y lo positivo es que esta cifra va en aumento con un incremento de más del 11% este 2021.No obstante, queda mucho por hacer, ya que los despachos deportivos han sido ampliamente devaluados y emplazados en el vagón de cola. Según Deportistas, los presupuestos deportivos representan solo un 0,18% del total y han perdido casi la mitad de su peso desde la crisis económica de 2008. País Vasco lidera este ranking de devaluación (-84,03%), mientras que Baleares es la única que cumple (+47,26%). Respecto a 2021, y teniendo en cuenta el gasto por habitante, la comunidad mejor parada es La Rioja con casi 26 euros de inversión por persona, mientras que País Vasco y Murcia ocupan el farolillo rojo. Una pista para estas últimas administraciones que tendrán que ponerse las pilas, el deportista de la pospandemia quiere deportes al aire libre, "no creo que volvamos a encerrarnos en los gimnasios tradicionales, ¿quién iba a querer privarse de esto?", reflexiona Raquel mientras hace sentadillas frente al Guadalquivir.

