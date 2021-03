https://mundo.sputniknews.com/20210303/no-al-turismo-nacional-si-al-europeo-la-contradiccion-de-espana-1109457757.html

No al turismo nacional, sí al europeo: la contradicción de España

No al turismo nacional, sí al europeo: la contradicción de España

El turismo se ha convertido en el saco de boxeo del coronavirus. España acumula 76.600 millones de euros en pérdidas por entradas de turistas extranjeros y 68,3 millones de visitantes menos desde el inicio de la pandemia hasta el cierre de enero de 2021. En febrero, el empleo en el sector cayó un 46,3%, muy por encima de la bajada del 2,7% del conjunto de la economía. Cifras desalentadoras para una actividad que ha pasado de representar el 12,4% del PIB español en 2019 a tan solo el 4,3% en 2020.Tras su declive están las limitaciones a la movilidad que han impuesto los países desde el inicio de la pandemia. Con el objetivo de reducir la importación y exportación de positivos, los ejecutivos de todo el planeta han aprobado normas con las que impedir los viajes. Desde prohibiciones directas hasta medidas disuasorias como la necesidad de hacer cuarentena a la vuelta o la llegada. Legislación que avanza y retrocede según la situación epidemiológica.El aumento de casos en enero, propiciado por la tercera ola, obligó a los países a volver a limitar la movilidad. En España, la mayoría de comunidades autónomas impidieron los desplazamientos mediante el cierre perimetral de su territorio. A excepción de Canarias, donde se aceptaban viajeros nacionales con un test de coronavirus negativo, el resto del país estaba bloqueado. No se podía viajar entre regiones. Sin embargo, en enero, visitaron España 434.362 personas. Un 89,5% menos que el mismo periodo en 2020. Sorprende que aterrizaran casi medio millón de personas en un país donde no se permitía cambiar de comunidad autónoma. Se debe a la manera en la que se decretaron las restricciones y quién tenía que proponerlas. El Gobierno central delegó en las instituciones autonómicas esta responsabilidad, por lo que los cierres perimetrales se convirtieron en habituales. Pero, estas no pueden negar la entrada a los visitantes extranjeros.Es Moncloa quien tiene la potestad de imponer el cierre de las fronteras. Sin embargo, únicamente se han restringido los viajes no imprescindibles desde el Reino Unido y todos los vuelos procedentes de Brasil y Sudáfrica, siempre que no tengan la nacionalidad española. Además, a fecha de 3 de marzo, se exige cuarentena obligatoria de 10 días a todos los viajeros procedentes de Brasil, Sudáfrica, Botsuana, Unión de Comoras, Ghana, Kenia, Mozambique, Tanzania, Zambia, Zimbabue, Perú y Colombia. En cuanto al resto de turistas, solo se les exige una PCR negativa en caso de llegar en avión o barco. Así, en pleno pico de la tercera ola, los trotamundos europeos tenían la posibilidad de entrar en España.Situación que podía haber ido a más si los países europeos no hubiesen puesto coto a los viajes de ocio. Precisamente, en enero, estos supusieron un 63% del total, frente al 37% restante, en el que se incluyen los viajes por motivos profesionales o de otro tipo. Estos últimos han sido uno de los grandes damnificados, a raíz de la suspensión de ferias y congresos por el coronavirus. No obstante, su porcentaje sobre el total de llegadas nunca ha sido tan elevado. Se debe al colapso de las visitas por ocio.Un panorama que se mantendrá casi sin cambios. Las comunidades autónomas buscan blindarse para evitar un éxodo en Semana Santa. Probablemente se mantengan las restricciones actuales. El sector ya pone su mirada en el verano. Y en la vacuna. Esperan con ansiedad que la inmunización llegue a una parte importante de la población. Salvar a los viajeros es sinónimo de trabajar en el estío.

