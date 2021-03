https://mundo.sputniknews.com/20210326/caracas-responsabiliza-a-bogota-de-recientes-ataques-contra-soberania-de-venezuela-1110471732.html

Caracas responsabiliza a Bogotá de recientes ataques contra soberanía de Venezuela

Caracas responsabiliza a Bogotá de recientes ataques contra soberanía de Venezuela

El presidente del Parlamento venezolano aseguró que las autoridades no permitirán la presencia de esos grupos irregulares en el país. Por su parte, el ministro

2021-03-26T14:58+0000

2021-03-26T14:58+0000

2021-03-26T14:58+0000

500 millones

perú

latinoamérica

elecciones presidenciales

centroamérica

ataque

narcotráfico

honduras

colombia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1a/1110471346_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_1a7640f4a3240161469b25e22bbff0ee.jpg

Caracas responsabiliza a Bogotá de recientes ataques contra soberanía de Venezuela Caracas responsabiliza a Bogotá de recientes ataques contra soberanía de Venezuela

El presidente del Parlamento venezolano aseguró que las autoridades no permitirán la presencia de esos grupos irregulares en el país. Por su parte, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, advirtió que no permitirá a Colombia proyectar una guerra en el territorio venezolano.El pasado domingo, 21 de marzo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana lanzó un operativo contra los "grupos armados irregulares" colombianos presentes en la zona fronteriza de Apure, y en el mismo fue neutralizado uno de los cabecillas de dichas bandas, conocido como alias El Nando.Las relaciones entre Colombia y Venezuela se han deteriorado de manera considerable en los últimos años. Bogotá secundó a Estados Unidos en su decisión de reconocer al líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, quien se autoproclamó en enero de 2019 "presidente interino" de la República Bolivariana.PerúEl 11 de abril los peruanos deberán elegir a su próximo presidente pero parece que aún no se deciden. La cifra entre los que no saben y los votos en blanco supera el 30% en todos los sondeos realizados por a las diferentes encuestadoras peruanas, lo que demuestra la irregularidad de esta campaña presidencial.HondurasA medida que se acerca la fecha de la sentencia en Nueva York de Tony Hernández, hermano del presidente hondureño Luis Orlando Hernández, por una causa de narcotráfico, la gobernabilidad del país se torna cada vez menor.Estos y otros temas en esta edición de '500 millones'.

perú

centroamérica

honduras

colombia

venezuela

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

аудио, perú, latinoamérica, elecciones presidenciales, centroamérica, ataque, narcotráfico, honduras, colombia, venezuela, eeuu