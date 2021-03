https://mundo.sputniknews.com/20210325/dejen-su-mascarilla-en-la-verja-gibraltar-permitira-pasear-a-sus-ciudadanos-sin-tapabocas-1110407731.html

Dejen su mascarilla en la Verja: Gibraltar permitirá pasear a sus ciudadanos sin tapabocas

La mascarilla y el toque de queda pasan a ser historia en Gibraltar. La colonia inglesa levantará algunas restricciones dados sus buenos índices sanitarios. No... 25.03.2021, Sputnik Mundo

Gibraltar y la pandemia empiezan a recorrer caminos separados. La tasa de casos activos de COVID-19 es mínima en la colonia inglesa. Es más, el miércoles 24 de marzo no se registró ninguna infección en el peñón. En el Hospital St Bernard la situación es de calma. Nadie está ingresado por coronavirus. Tampoco hay positivos en los servicios residenciales para la tercera edad. La curva de contagios parece haber hallado un remanso de calma en territorio gibraltareño.El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, señala a "la efectividad de su confinamiento y del programa de vacunación" como garantes de la baja incidencia del virus en la colonia. El 18 de marzo el ministro de Sanidad del Reino Unido, Matt Hancock, celebró que la colonia había vacunado a toda su población adulta. Al menos con la primera dosis. La administración de la segunda dosis va con algo más de retraso. El día del anunció de Hancock, 20.147 gibraltareños habían alcanzado ya la inmunidad completa. En Gibraltar, viven unas 33.000 personas. El escenario, en principio halagüeño, ha hecho que el Gobierno de la colonia decida relajar las medidas para hacer frente a la pandemia. El toque de queda quedará suspendido la noche del jueves 25 de marzo. Así, restaurantes y bares podrán abrir hasta las dos de la madrugada. Eso sí, la ingesta de alcohol en la vía pública, lejos de algún establecimiento, seguirá prohibida entre las 19:00 y las 8:00. La mascarilla dejará de ser obligatoria en los exteriores de Main Street a partir de las 23:59 del sábado 27 de marzo. Así, los gibraltareños podrán pasear sin tapabocas por la calle principal de la ciudad y alrededores. En espacios públicos cerrados, comercios y autobuses sí que se mantendrá la obligatoriedad de su utilización.La situación es muy distinta al otro lado de la verja. Mientras Gibraltar avanza hacia la nueva normalidad, las restricciones están a la orden del día en las cercanas localidades de la vecina España. El toque de queda es una realidad en los municipios del Campo de Gibraltar. También los peores datos. En Algeciras, la incidencia acumulada supera la tasa de 100 contagios por cada 100.000 habitantes. En La Línea de la Concepción, justo enfrente de la colonia, se mantiene en 53,4, aunque con un ligero repunte. En cuanto a la vacunación, el 13,5% de la población total de la provincia de Cádiz ha recibido alguna de las dos dosis. La segunda solo el 4,76%.La nueva normativa del peñón ha suscitado todo tipo de comentarios en redes sociales. Varios usuarios reconocen que no se sentirían a gusto en un lugar en el que la mascarilla no es obligatoria. Por el contrario, otros piensan que ojalá sucediese lo mismo en su propio país.En Gibraltar 94 personas han muerto por coronavirus. Los buenos datos sanitarios parecen indicar que la cifra no se engrosará mucho más. Desde marzo, la colonia camina hacia una nueva realidad. En su mano está saber gestionarla.

