La pérdida del olfato y el gusto por COVID-19: el gran temor de los profesionales del vino

Actualmente Chile es el primer exportador de vinos de América y cuarto a nivel mundial, solo superado por Francia, España e Italia, países con una larga

2021-03-23T22:19+0000

Actualmente Chile es el primer exportador de vinos de América y cuarto a nivel mundial, solo superado por Francia, España e Italia, países con una larga trayectoria en materia vitivinícola. Este destacado lugar en la industria ha sido logrado gracias a la calidad del producto, y para el cual los enólogos, que usan sus sentidos, tienen un rol fundamental. A juicio de Vargas, por las características de su trabajo, el olfato "es clave, si es que hay un problema en la vinificación". Si el enólogo tiene algún síntoma de COVID-19, o lo tuvo y quedó alguna secuela, "te viene cuesta arriba todo el proceso de la vinificación", señala. Efectos del COVID-19 en los sentidosLa Unión de Enólogos de Francia (UŒF) realizó un estudio sobre los efectos del COVID-19 en el gusto y el olfato. Se encuestó a 2.625 profesionales del vino (enólogos, sumilleres, comerciantes, etc.) de Francia —73% de los participantes— y otros 36 países, Chile entre ellos. Un 2,7% de los consultados se vio afectado por el coronavirus. De los afectados, el 68% había perdido el olfato (anosmia) y un 56% había sufrido alteraciones del gusto (disgeusia). A partir de los resultados la UŒF solicitó reconocer a la anosmia y la disgeusia como enfermedades invalidantes para los profesionales del vino y priorizar su vacunación. "Lo que es decisiones de cosecha no se basa solo en la analítica, sino también en la degustación de las uvas, entones afecta desde ahí, porque es una herramienta de trabajo permanente", señala Cerón.La ingeniera agrónoma reconoce que fue bastante importante la participación de Chile en el estudio que se llevó adelante por la UŒF, porque se hizo una recopilación justamente de los problemas no solo de enólogos, sino de "toda la gente que trabaja en el mundo del vino, y que usa sus sentidos"."La participación de Chile fue importante en este estudio en términos de respuesta, o sea hubo interés en participar. Sin embargo, los resultados del estudio muestran un 93% entre recuperación total y parcial, o sea en realidad los que reportaron que no hubo ningún tipo de recuperación fue apenas un 7%", advierte Cerón. Cifras que pueden resultar menores, pero para quienes se ven afectados tanto por la enfermedad o por sus secuelas son muy perjudiciales para el desempeño laboral de un profesional del vino, incluso por la sola aplicación de medidas de cuarentena. Cerca de un 38% de los profesionales del vino que perdieron el gusto o el olfato debido al COVID-19 tienen dificultades para ejercer su profesión, según concluye la investigación difundida por UŒF. Durante la presentación del estudio, Didier Fages, presidente de la institución, se preguntó "¿cómo puede un músico tocar sin su violín"? "Para nosotros, los enólogos, los músicos del vino es como perder nuestros instrumentos. La nariz y la boca son órganos esenciales para nuestra profesión", advirtió Fages en la videoconferencia.Niveles de recuperación y cuidadoEn la misma videoconferencia de UŒF, el doctor en medicina Pierre Bonfils explicó que si bien el COVID-19 es una enfermedad reciente, las anosmias por rinitis, "es decir, los trastornos del olor relacionados con infecciones virales, resfriados", son comunes. Sin embargo, con la pandemia "el 70% de los casos se recuperará, el 30% no se recuperará o [lo hará] poco". El estudio detalla que hubo una recuperación total para el 61% de los profesionales afectados en sus sentidos de gusto y olfato, en promedio después de 18 días. Asimismo, señala que el 32% logró solo una recuperación parcial, en promedio después de 28 días, y el 7% no recobró completamente las capacidades sensoriales, al momento de la encuesta. Según señalan los especialistas y afectados los sentidos se pueden recuperar con rehabilitación y los intensos ejercicios diarios de degustación. "Es como las catas, ahí yo recomiendo ir probando con distintos tipos de fruta, distintos tipos de especies, aromas intensos y tratar de a poquito ir describiéndolo, sintiéndolo nuevamente. Y en boca es lo mismo, probando, y practicando, si al final hay que recuperar ese gusto que es una terminación nerviosa", detalla el profesor de vitivinicultura Daniel Vargas. También señala Vargas que hoy se han tomado medidas de protección para evitar los contagios. "Antes era muy común el tema de que uno va probando distintas muestras y compartía la copa. Se compartía en espacios no tan amplios, porque uno tenía que degustar con mucha gente que está en el rubro, o incluso de la parte turística. Entonces cambió el paradigma, cambió la perspectiva y la forma de hacer las cosas, ahora hay turnos éticos, cada uno tiene sus propias cosas y no las comparte ni por si acaso".

