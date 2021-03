https://mundo.sputniknews.com/20210323/experto-rusia-se-ha-cansado-de-recibir-bofetadas-de-occidente-y-se-acerca-a-china-1110317979.html

Experto: Rusia se ha cansado de recibir "bofetadas" de Occidente y se acerca a China

El canciller ruso, Serguei Lavrov, resaltó en estos días que Bruselas destruyó las relaciones entre Rusia y la Unión Europea. "No existen relaciones entre

El canciller ruso, Serguei Lavrov, resaltó en estos días que Bruselas destruyó las relaciones entre Rusia y la Unión Europea. "No existen relaciones entre Moscú y la Unión Europea como organización. Europa destruyó todos los mecanismos que se venían formando durante años. Mantenemos relaciones de socios solo con determinados países europeos que quieren guiarse por sus intereses nacionales", señaló."Rusia parece estar cansada de recibir "bofetadas" de Europa, convencida de tener una superioridad moral, y por eso está dirigiendo sus miradas al Este, a China, como a un aliado político y comercial. Rusia y China se sienten cada vez más unidas por sus intereses comunes. Al fin de cuentas eso repercutirá mal en Europa, con su frágil economía orientada a las exportaciones", comentó Gave en referencia a las palabras del ministro de Exteriores ruso.Occidente dejó de tener "la superioridad moral", reconoció el experto, además dijo tener dudas de si los países europeos son democracias.A su juicio, debido a una complicada evolución, estos Estados se han convertido en unas tecnocracias, en las que predomina un sistema alternativo a los sistemas viejos, bajo los cuales el pueblo poseía la voz soberana y las decisiones políticas se tomaban por la mayoría, mientras el actual sistema globalista occidental se gobierna con la ayuda de unas minorías y unos tribunales o estructuras extraterritoriales, como aquella que la UE tiene en Bruselas.A juicio del experto, se trata de una confrontación geopolítica de los imperios, como la de Roma y Cartago. Por una parte están Rusia y China, que son imperios de tierra firme, unidos por la nueva Ruta de la Seda, que va a Europa a través de Rusia, y por la otra, los imperios globalistas "marítimos": EEUU, el Reino Unido y en cierto sentido Europa."Me extraña que Alemania se haya unido a ese juego, aunque Merkel y su Gobierno dan la impresión de no sentirse cómodos. Alemania en el pasado nunca fue una de las potencias "marítimas", su interés está en ampliar los vínculos con Rusia y China. Los alemanes no han tomado parte activa en la permanente reprobación de cuanto hace Rusia. No puede menos que asombrar la agresividad con que la UE rechaza la ayuda propuesta por Rusia en la fabricación de la vacuna Sputnik V, poniendo en peligro la vidas de las personas durante la pandemia", señaló.Gave recordó que China está convenciendo a sus socios comerciales de que se debe renunciar al dólar como moneda de cambio y dijo que el mercado de petróleo de Shanghái ya no se fía del dólar.El diputado del Parlamento Europeo Roman Haider, en una conversación con la agencia Sputnik, dijo que la normalización de las relaciones con Rusia es sumamente importante, especialmente en medio de la agravación de la crisis provocada por el coronavirus."Creo que debe imponerse el sentido común, pues todos comprenden que a Europa y Rusia la unen estrechos vínculos políticos y sociales, y que la cooperación es provechosa para las dos partes. Es más, debemos aprovechar todas las posibilidades de adquirir vacunas, incluidas las de Rusia, sin distraernos por las disputas políticas", señaló el diputado.

