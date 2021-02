https://mundo.sputniknews.com/20210214/rusia-es-una-prueba-de-independencia-para-la-ue-1104293347.html

"Rusia es una prueba de independencia" para la UE

Rusia abre un nuevo camino para Europa con las palabras del canciller ruso, Serguéi Lavrov, de que Moscú está dispuesto a romper las relaciones con la Unión... 14.02.2021, Sputnik Mundo

Akopov resalta que no es la primera vez que Lavrov pronuncia algo en este contexto con referencia a Bruselas. En octubre de 2020, el jefe de la diplomacia rusa habló de la posibilidad de "por un tiempo simplemente dejar de comunicarse con ellos".Es decir, en la actualidad es Bruselas quien debe decir si quiere mantener las relaciones, respetar a su socio, dejar de imponer su agenda, enfatiza Akopov.Y así es como Lavrov desarrolló esta idea tras el arresto de Alexéi Navalni: ¿Cómo reaccionó Europa a estas palabras? En público, finge no comprender las razones del descontento de Moscú. "Desde nuestro punto de vista, o para nosotros, esta declaración es realmente extraña y desafía la comprensión", dijo Andrea Sasse, portavoz de la Cancillería de Alemania.Akopov está seguro de que Europa lo comprende todo."El problema para la UE es que Moscú no solo no cree en las ganas de Europa de defender su derecho a las relaciones con Rusia. Moscú decidió subir el precio del 'tema ruso' tanto para la UE en su conjunto como para los Estados europeos por separado. Moscú simplemente está cansada de tolerar lo que la UE dio por sentado: los europeos están imponiendo sanciones, Moscú expresa pesar e indignación, mientras que a nivel de los Gobiernos nacionales, los países europeos (la mayoría, incluidos todos los clave) están buscando formas de construir relaciones con Rusia. Es decir, la UE con sus acciones y retórica antirrusa por un lado, mientras que las relaciones bilaterales van por el otro lado", escribe Akopov.Según su punto de vista, Bruselas se comporta así para sentir satisfacción por poder castigar a alguien. Pero las sanciones no resultan en nada y no pueden producir un cambio en la línea de defensa de los intereses nacionales de Rusia, subraya el columnista de Sputnik."Ahora la UE se ve privada de la oportunidad de satisfacerse a costa nuestra. ¿Quiere seguir castigando a Rusia por no cumplir sus deseos? (Como dijo Borrell, 'Rusia no estuvo a la altura de las expectativas' y 'no se convirtió en una democracia moderna'). Bueno, entonces hazlo solo, ya ni siquiera hablaremos contigo, y no solo sobre este tema, sino en general", prosigue el autor.Por lo tanto, escribe Akopov, Moscú muestra a Europa que el partido ha llegado a un punto muerto de acuerdo con las reglas antiguas y propone comenzar un nuevo partido, con reglas que se adaptarán a ambas partes. Es decir, darán la oportunidad de competir y hablar en igualdad de condiciones."El rumbo geopolítico ruso ofrece a sus adversarios-socios un juego limpio, un diálogo honesto", enfatiza Akopov.Al mismo tiempo, Rusia aumenta la apuesta y enfrenta a Europa con la necesidad de elegir lo que quiere:

