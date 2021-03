https://mundo.sputniknews.com/20210322/el-canciller-lavrov-en-gira-asiatica-que-pasa-por-china-y-corea-del-sur-1110274820.html

El canciller Lavrov en gira asiática que pasa por China y Corea del Sur

El canciller Lavrov en gira asiática que pasa por China y Corea del Sur

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, llegó este 22 de marzo a la ciudad china de Guilin, en una visita de trabajo. El 23 de marzo, el canciller... 22.03.2021

Canciller Lavrov en gira asiática que pasa por China y Corea del Sur

Según las previsiones, el diálogo del canciller ruso con su homólogo chino, Wang Y, se centrará en la cooperación estratégica y los contactos de alto nivel entre los dos países. La visita de Lavrov a China se produce de cara al 20º aniversario del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa entre los dos países, firmado el 16 de julio de 2001.En una entrevista con varios medios de comunicación chinos, horas antes de partir de Moscú, el jefe de la diplomacia rusa elogió la cooperación de Moscú y Pekín.El ministro de Exteriores ruso señaló que la situación internacional está atravesando por profundos cambios, con nuevos centros de influencia económica, financiera y política cada vez más fuertes. En respuesta, Rusia y China están promoviendo una agenda constructiva y unificada y esperan que el sistema de gobernanza internacional sea justo y democrático. Lavrov destacó asimismo que varios eventos y conferencias sobre intercambio de experiencia contra el coronavirus fueron realizados en el marco del Año de la Innovación Científica y Tecnológica.Una vez finalizada la visita a China, el 24 de marzo, el ministro de Exteriores ruso se trasladará a Seúl para reunirse con su homólogo surcoreano, Chung Eui-yong, y participar en la ceremonia de inauguración del Año Dual Rusia-Corea del Sur el 25 de marzo.En otros temasEl presidente de Rusia, Vladímir Putin, se mostró perplejo ante la política de la Unión Europea sobre el registro de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V y criticó la dirección del bloque por su postura.Durante una videoconferencia con productores de vacunas rusas el jefe del Kremlin comunicó que "justo antes de la reunión" uno de los funcionarios de la Comisión Europea dijo que ellos "no necesitan la Sputnik V"."Una declaración extraña", comentó Putin e indicó que "en Europa, por cierto, muchos no saben que Rusia presentó hace mucho tiempo una solicitud oficial de registro en la Agencia Europea de Medicamentos: esto sucedió el 21 de enero de 2021, y solo el 4 de marzo fue tomada la decisión de iniciar la consideración".Las palabras de Putin se producen un día después de que el comisionado de Mercado Interno de la Unión Europea, Thierry Breton, afirmara al canal francés TF1 que el bloque no tiene "absolutamente ninguna necesidad de [la vacuna] Sputnik V".En respuesta a las aseveraciones del político francés de que "tenemos la posibilidad de alcanzar la inmunidad en todo el continente para el 14 de julio", la cuenta oficial de la vacuna rusa se acusó a Breton de sesgo político y pidió registrar la Sputnik V. Desde entonces, a la lista de países que autorizaron el uso del fármaco ruso se ha sumado el número 55: la República de Mauricio.En otro orden, según televidentes del canal Fox News, el presidente Joe Biden dejará su cargo antes de lo fijado por problemas de salud.Algunos norteamericanos están seguros de que la elección de Biden a la presidencia no ha sido casual y que, próximamente, ese puesto pueda ser ocupado por la vicepresidenta Kamala Harris.En palabras de algunos analistas, ya ahora Biden no desempeña el papel protagónico en la vida política de EEUU.El experto ruso Vladímir Brúter, opina que ambas candidaturas —Biden y Harris— fueron elegidas por la jefatura del Partido Demócrata no por casualidad.Según el experto, por lo que toca a Kamala Harris, sus puntos de vista no se diferencian mucho de los de Biden. Sin contar con prestigio en la dirigencia del partido, Kamala Harris, en caso de ser presidenta, prestará oídos a la jefatura del partido de la misma manera que lo hace Biden. "Si suponemos que Harris sustituirá a Biden, pocas cosas cambiarán en la Casa Blanca. Y lo más importante es que no cambiarán las personas que realmente toman las decisiones", puntualizó Brúter.En otro orden, el presidente de EEUU, Joe Biden, escogió una táctica arriesgada en su intención de agravar las relaciones con Rusia poco después de su investidura, escribe la revista alemana Der Spiegel. El politólogo ruso Maxim Zhárov, señaló en su comentario del artículo de la revista alemana que la publicación de Spiegel "prueba que Alemania está muy disconforme con las tentativas norteamericanas de volver a 'domesticar' a Europa y de nuevo establecer el pleno control de la Unión Europea". "Por eso a los alemanes no les ha gustado como Biden trata a Vladímir Putin", dijo Maxim Zhárov.El politólogo también sostiene que el diálogo entre Rusia y los principales países de la comunidad europea se irá desarrollando de modo constructivo "en caso de que los europeos hagan todo lo posible para preservar su propia subjetividad".Estos y otros temas podrán escuchar con más detalle en la presente edición de El Punto, un espacio informativo-analítico de Radio Sputnik desde Moscú.

