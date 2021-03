https://mundo.sputniknews.com/20210321/estadounidenses-califican-de-vergonzosas-las-declaraciones-de-biden-sobre-putin-1110241765.html

Estadounidenses califican de vergonzosas las declaraciones de Biden sobre Putin

WASHINGTON (Sputnik) — La embajada rusa en Washington recibió cartas de ciudadanos estadounidenses en que se disculpan por los recientes comentarios hechos por... 21.03.2021, Sputnik Mundo

Otra misiva fue enviada por un veterano del Ejército de EEUU de 74 años."Como ciudadano de EEUU, me siento profundamente entristecido por el comentario de Biden sobre Putin. Pido perdón por su lamentable, infundada, burda y vergonzosa afirmación. Respeto profundamente al señor Putin y espero que él acepte las disculpas de muchos ciudadanos estadounidenses", dice el texto de la carta.El veterano afirmó que ha visto a "muchos presidentes de EEUU y muchos líderes de Rusia", y considera que "Putin es uno de los mejores, si no el mejor". El ciudadano pidió que Rusia que no pensara que las palabras de Biden reflejan la opinión de los habites del país norteamericano.Otra carta, dirigida personalmente al embajador ruso en EEUU, Anatoli Antónov, expresa la esperanza de que las palabras poco amistosas de Biden no perjudiquen las relaciones de los pueblos de ambos países.Según escribió Antónov en la página de la embajada rusa en Facebook, el diplomático se siente "conmovido" por esas misivas de los ciudadanos de EEUU, "los cuales comprenden que el diálogo entre los Estados debe basarse en el respeto mutuo y la igualdad de derechos".El embajador ruso subrayó que las cartas que llegan a la embajada con las disculpas de los estadounidenses "muestran que los lazos entre los pueblos de Rusia y EEUU siguen teniendo un potencial para normalizarse".El 17 de marzo pasado Biden, en una entrevista con la cadena ABC News, respondió con una afirmativa a la pregunta de si "cree que Putin es un asesino", y amenazó con hacerle pagar por una supuesta interferencia en las elecciones de noviembre de 2020.En su primera reacción, Putin le deseó buena salud a Biden y afirmó que "cuando se da una valoración a otras personas o a otros Estados y pueblos, es como si uno se mirara en el espejo". Además, propuso un debate abierto a su colega estadounidense.La Cancillería rusa llamó a consultas a su embajador en Washington para analizar el futuro de las relaciones bilaterales.

