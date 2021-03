https://mundo.sputniknews.com/20210322/un-caballo-de-troya-el-estado-de-salud-de-joe-biden-preocupa-a-los-estadounidenses-1110255373.html

"Un caballo de Troya": el estado de salud de Joe Biden preocupa a los estadounidenses

"Un caballo de Troya": el estado de salud de Joe Biden preocupa a los estadounidenses

Los lapsus del presidente Joe Biden se convierten en una "crisis de seguridad nacional", advirtió el ex asesor principal de Donald Trump, Stephen Miller. 22.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-22T12:26+0000

2021-03-22T12:26+0000

2021-03-22T12:26+0000

internacional

salud

joe biden

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110255347_0:0:3039:1709_1920x0_80_0_0_7b32b952ff7a3fc6819d42aa43db6ed3.jpg

"Nuestros adversarios en todo el mundo —Irán, Rusia y Venezuela y China— están mirando a Estados Unidos y a su principal representante, el presidente de nuestro país, que es incapaz de superar incluso una entrevista sin una hoja de apuntes y se cae tres veces subiendo un tramo de escaleras. Es triste de ver", aseguró Miller durante una aparición en Fox News.El 19 de marzo, Biden tropezó varias veces mientras subía los escalones para abordar el Air Force One en la base aérea Andrews en Maryland. Además, un día antes volvió a llamar a la vicepresidenta Kamala Harris como jefa de Estado.Miller concluyó que los diplomáticos estadounidenses estaban "pidiendo disculpas por Estados Unidos" en parte porque no tienen "ningún liderazgo en la cima".Los internautas se vieron preocupados por el estado físico del presidente y por la posibilidad de que no logre terminar su mandato presidencial de 4 años. "Es muy triste, pero es probable que Biden no llegue al final de su mandato presidencial", escribió el usuario Kingdomofidiots."Mira, todo esto fue planeado de antemano. Biden era sólo un medio para un fin, un caballo de Troya. Al final nos dirán que no puede seguir siendo presidente y la vicepresidenta Harris ocupará su lugar. Ella era la que querían originalmente en ese puesto. Supongo que esperarán a que la pandemia haya terminado 'oficialmente' antes de dar ese paso", declaró MassiveMemberClub."Los dos síntomas más conocidos de la demencia son la pérdida de memoria y los problemas de pérdida de habilidades motoras. Sin embargo, varios estudios han demostrado que las caídas y los problemas de equilibrio pueden ser uno de los primeros indicadores de la enfermedad, y que se producen incluso antes de que aparezcan los problemas de memoria", señaló JustJake.

/20210318/padece-el-presidente-biden-problemas-cognitivos-1110110757.html

/20210318/cerca-de-la-mitad-de-los-votantes-en-eeuu-cree-que-biden-no-toma-las-decisiones-en-la-casa-blanca-1110141027.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

salud, joe biden, eeuu